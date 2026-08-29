La Granja VIP 2026: lista de participantes confirmados para la segunda edición del reality

La Granja VIP 2026 inicia el 6 de septiembre con Adal Ramones y Kristal Silva. Hasta ahora, TV Azteca ha confirmado a 12 de los 20 participantes del reality

Participantes confirmados La Granja VIP | @lagranjavipmx

La segunda temporada de La Granja VIP ya tiene fecha de estreno y comienza a completar el grupo de celebridades que participará en el reality de TV Azteca. La producción contempla 20 concursantes, aunque sus identidades se han dado a conocer de manera gradual antes del inicio del programa.

Al corte del 29 de agosto de 2026, la televisora ha confirmado oficialmente a 12 de los 20 participantes, por lo que todavía quedan ocho lugares por anunciar. La incorporación más reciente es Abigail Pak, conocida como ‘La Coreañera’, cuyo ingreso fue revelado el viernes 28 de agosto durante Venga La Alegría.

El elenco anunciado hasta ahora reúne perfiles procedentes de la actuación, música, comedia, conducción de televisión y redes sociales. Carlos Trejo, Ivonne Montero, Niurka Marcos, Kunno, Fernando Lozada y Daniela Alexis “La Bebeshita” forman parte de los nombres que estarán en la competencia, junto con figuras como Kenny Avilés y María Karunna.

La nueva edición comenzará el domingo 6 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. Adal Ramones regresará como conductor principal y Kristal Silva ocupará nuevamente el puesto de coconductora. Además, la producción tendrá transmisión 24/7 mediante Disney+.

¿Quiénes están confirmados para La Granja VIP?

Hasta el momento existen 12 participantes confirmados oficialmente para La Granja VIP 2026. La televisora continuará revelando nombres antes del estreno hasta completar los 20 espacios previstos para la segunda temporada.

Carlos Trejo: investigador de fenómenos paranormales y escritor mexicano. Alcanzó presencia mediática a partir de Cañitas y posteriormente ha participado en distintos programas de televisión relacionados con entretenimiento y temas paranormales. Fue el primer concursante anunciado para esta edición.

investigador de fenómenos paranormales y escritor mexicano. Alcanzó presencia mediática a partir de Cañitas y posteriormente ha participado en distintos programas de televisión relacionados con entretenimiento y temas paranormales. Fue el primer concursante anunciado para esta edición. Ivonne Montero: actriz y cantante mexicana con trayectoria en televisión, telenovelas y realities. En 2022 ganó la segunda temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo , por lo que ya cuenta con experiencia dentro de formatos basados en convivencia y eliminación.

actriz y cantante mexicana con trayectoria en televisión, telenovelas y realities. , por lo que ya cuenta con experiencia dentro de formatos basados en convivencia y eliminación. Kenny Avilés: cantante mexicana y una de las integrantes fundadoras de Kenny y los Eléctricos. Su carrera está vinculada al rock mexicano desde la década de los años 80 , con una trayectoria que posteriormente se extendió a distintos proyectos musicales.

cantante mexicana y una de las integrantes fundadoras de Kenny y los Eléctricos. , con una trayectoria que posteriormente se extendió a distintos proyectos musicales. Kevyn Contreras “El Bicolor”: comediante y creador de contenido originario de Monterrey. Ha desarrollado su carrera mediante espectáculos de comedia, improvisación, música y contenidos digitales, además de colaborar con figuras como Brincos Dieras y Adrián Marcelo.

comediante y creador de contenido originario de Monterrey. Ha desarrollado su carrera mediante espectáculos de comedia, improvisación, música y contenidos digitales, además de colaborar con figuras como Brincos Dieras y Adrián Marcelo. Kunno: creador de contenido mexicano que alcanzó difusión en plataformas digitales a partir de videos publicados en redes sociales. La llamada “Caminata de Kunno” contribuyó a aumentar su exposición y después amplió su actividad hacia televisión, moda y otros proyectos de entretenimiento.

creador de contenido mexicano que alcanzó difusión en plataformas digitales a partir de videos publicados en redes sociales. Rafael Mercadante: actor, cantante y conductor mexicano. Su carrera se ha desarrollado principalmente en televisión, con participación en programas de entretenimiento, concursos y otros formatos televisivos.

actor, cantante y conductor mexicano. Su carrera se ha desarrollado principalmente en televisión, con participación en programas de entretenimiento, concursos y otros formatos televisivos. Fernando Lozada: empresario, conductor e influencer que cuenta con experiencia previa en programas de competencia. Participó en formatos como Acapulco Shore y Exatlón Estados Unidos antes de incorporarse a La Granja VIP.

empresario, conductor e influencer que cuenta con experiencia previa en programas de competencia. antes de incorporarse a La Granja VIP. María Karunna: cantante y bailarina mexicana identificada principalmente por su etapa como integrante del grupo Caló. La agrupación formó parte de la escena musical mexicana durante los años 90 , con una propuesta relacionada con el pop, rap y música bailable.

cantante y bailarina mexicana identificada principalmente por su etapa como integrante del grupo Caló. , con una propuesta relacionada con el pop, rap y música bailable. Niurka Marcos: actriz, bailarina, cantante y figura de televisión nacida en Cuba que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en México. Ha formado parte de telenovelas, programas de entretenimiento y diferentes realities.

actriz, bailarina, cantante y figura de televisión nacida en Cuba que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en México. Ha formado parte de telenovelas, programas de entretenimiento y diferentes realities. Mónica Escobedo: comediante mexicana con experiencia en televisión y espectáculos de comedia. Su nombre fue presentado como la décima participante confirmada de esta segunda temporada.

comediante mexicana con experiencia en televisión y espectáculos de comedia. Daniela Alexis “La Bebeshita”: conductora, influencer y creadora de contenido que ganó reconocimiento televisivo a partir de Enamorándonos. Cuenta con presencia en Instagram, TikTok y YouTube, además de participar en proyectos digitales y otros realities.

conductora, influencer y creadora de contenido que ganó reconocimiento televisivo a partir de Enamorándonos. Cuenta con presencia en Instagram, TikTok y YouTube, además de participar en proyectos digitales y otros realities. Abigail Pak “La Coreañera”: artista y multiinstrumentista estadounidense nacida en San Antonio, Texas, hija de padres mexicanos y surcoreanos. Su propuesta musical mezcla cumbia, acordeón y otros géneros; comenzó su formación con el piano y, de acuerdo con TV Azteca, se presentó como solista en el Carnegie Hall cuando tenía 13 años. Su confirmación se produjo el 28 de agosto y actualmente es la participante número 12 anunciada.

Por ahora, estos son los únicos nombres que pueden considerarse oficialmente confirmados. Los reportes sobre otros posibles participantes continúan mientras TV Azteca completa el elenco, pero quedan ocho integrantes por revelar antes o durante el proceso previo al estreno.

¿Cuándo empieza La Granja VIP 2026 y quiénes serán los conductores?

La Granja VIP 2026 comenzará el domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas por Azteca UNO. La temporada también tendrá seguimiento mediante el sitio oficial y la aplicación TV Azteca En Vivo, mientras que Disney+ ofrecerá la transmisión 24/7 de lo que ocurra dentro de la granja.

Adal Ramones será nuevamente el conductor principal, función que también desempeñó durante la primera temporada. Kristal Silva regresa como coconductora, mientras que Mallezaa estará encargada de los contenidos digitales como Host Digital del programa.

La producción también contará con un panel encargado de comentar los acontecimientos de la competencia. Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero serán los cuatro críticos de la segunda temporada, mientras que ‘Tío Pepe’ regresará con el papel de El Mayoral dentro de la dinámica relacionada con las labores de la granja.

¿De qué trata el reality de La Granja?

La Granja VIP coloca a un grupo de celebridades en un entorno rural donde deben cambiar las comodidades habituales por actividades propias del trabajo en una granja. Los concursantes viven juntos mientras cumplen tareas, participan en competencias y atraviesan procesos de nominación y eliminación.

Entre las labores previstas aparecen limpiar establos, recolectar huevos, ordeñar vacas y cuidar animales, además de otras actividades relacionadas con el mantenimiento cotidiano del lugar. Estas responsabilidades se combinan con las pruebas y decisiones que determinan la continuidad de cada participante dentro de la competencia.

El componente de convivencia también forma parte del formato. Los participantes deben repartir responsabilidades y, al mismo tiempo, competir individualmente para permanecer en el programa, por lo que las relaciones entre los habitantes pueden modificar estrategias, nominaciones y decisiones conforme avanza la temporada.

Durante la primera edición, la estructura semanal incluyó dinámicas como El Capataz, El Duelo, La Asamblea, La Salvación, La Traición y la eliminación de los domingos, con Adal Ramones encargado de explicar cada proceso durante las transmisiones en vivo. La segunda temporada conservará el concepto central de convivencia, trabajo de campo y competencia, ahora con 20 celebridades contempladas en el elenco.

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