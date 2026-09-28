Costa Rica pierde otra vez y Fernando Batista da una explicación que abre la polémica

El entrenador se cruzó con un periodista en la conferencia de prensa.

Costa Rica perdió en su visita a Haití | Media Concacaf

Fernando Batista defendió su trabajo al frente de la Selección de Costa Rica y protagonizó un fuerte intercambio con el periodista Anthony Porras, de Columbia, después de la derrota por 2-0 ante Haití en la Concacaf Nations League. El seleccionador argentino fue consultado por los seis partidos que acumula sin victorias, pero su respuesta abrió una discusión sobre cuándo considera que comenzó realmente su proceso con la Tricolor.

“Mi proceso verdadero comenzó a partir de la noche del jueves”, sostuvo el entrenador, en referencia al encuentro frente a Curazao, que terminó con una derrota por 4-3 después de que Costa Rica se marchara al descanso con tres goles de ventaja. Con esa explicación, Batista situó el inicio de su evaluación deportiva en los compromisos oficiales de esta ventana, pese a que asumió el cargo en marzo.

Para justificar esa postura, el argentino diferenció las condiciones en las que afrontó sus primeras presentaciones. Señaló que todavía estaba conociendo a los jugadores cuando enfrentó a Jordania e Irán y consideró que el equipo no estaba preparado para medirse con Colombia e Inglaterra. Su argumento apuntó al contexto de aquellos amistosos, aunque esos encuentros también forman parte del balance de su gestión al frente de la selección.

La tensión aumentó cuando Porras respondió: “Pero cobra el salario desde marzo”. Batista le pidió entonces que centrara el intercambio en el funcionamiento del equipo: “Hablame de lo deportivo”. El periodista sostuvo su cuestionamiento y cerró la réplica con otra frase directa: “Usted tiene derecho a responder lo que guste, yo pregunto”. La conversación dejó expuesta la diferencia de criterios sobre cómo evaluar los primeros meses del entrenador.

Más allá del punto de partida que planteó Batista, Costa Rica acumula un empate y cinco derrotas en seis partidos bajo su conducción. El inicio de la Liga de Naciones tampoco le permitió cambiar esa tendencia: perdió sus dos primeros compromisos y sigue sin sumar puntos. El técnico defendió aspectos del desempeño del equipo, pero los resultados mantienen abierta la discusión sobre las respuestas que ha conseguido ofrecer desde su llegada.

Otra de las preguntas apuntó a la decisión de repetir la formación titular después del tropiezo ante Curazao. Batista explicó que vio a los futbolistas recuperados y en condiciones de afrontar nuevamente el compromiso. Aunque reconoció que Haití los superó, también respondió al cuestionamiento con una comparación: “Si hubiese hecho once cambios, me hubiese preguntado por qué hice once cambios”, comentó sobre las críticas a su elección.

De cara a los siguientes encuentros contra Nicaragua y Haití, el seleccionador aseguró que mantiene la confianza en el plantel y que su respuesta será continuar trabajando. “Tengo todas las fuerzas porque creo en el grupo”, afirmó durante la conferencia. También indicó que este lunes retomaría los entrenamientos, con la necesidad de encontrar soluciones para un equipo que todavía no ha podido celebrar un triunfo durante su ciclo.

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Batista apeló, además, a la posibilidad de revertir un comienzo adverso y recordó que otros entrenadores atravesaron malos arranques antes de conseguir buenos resultados. Esa confianza contrasta con la urgencia competitiva de Costa Rica, que ya dejó escapar los primeros seis puntos del torneo. Los próximos compromisos pondrán a prueba la mejoría que espera el argentino y su capacidad para trasladar el respaldo al grupo a resultados dentro del campo.

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