Sebastián Viera, sin pelos en la lengua: las cuentas de Junior para cuadrangulares y el partido vs Nacional

Después de ser bicampeón y una mala campaña con Alfredo Arias, el estratega uruguayo quiere mantener su puesto para el 2027.

Sebastián Viera, DT de Real Cartagena (Vizzor Image)

Junior completó su segunda victoria al hilo, después del triunfo ante Medellín 2-0 del pasado sábado 26 de septiembre. Uno de los artífices de este repunte en la Liga BetPlay 2026-II es Mario Sebastián Viera, el exjugador y ahora director técnico entregó detalles de lo que ha sido su mandato en el ‘Tirubón’, pero también lo que se viene para lograr la épica clasificación a cuadrangulares.

“Agarramos el equipo un martes, días después nos toca debutar contra Jaguares, en ese partido hacemos 3 goles y pasan ciertas cosas, terminamos empatando el partido. Esos puntos si nos duelen mucho, teníamos todas las cosas para ganar, tuvimos que haberlo ganado. Después jugamos contra Alianza, no encontramos el juego, pero por fortuna ya hemos hilado dos victorias seguidas“, dijo en diálogo con Planeta Fútbol de RCN.

“Queríamos darle más intensidad al equipo, que el equipo fuera más corto, más en bloque. Insistimos mucho en lo que fue la salida de las zonas. En ese aspecto fue lo que buscamos. Ya completamos la cuarta semana de trabajo, cada vez vamos teniendo más conocimiento de lo que queremos, adentro y fuer de la cancha”.

Las cuentas de Junior para cuadrangulares

“Las cuentas son claras: hay que ganar 7 de lo que queda. Nosotros todos los partidos los seguimos con el mismo objetivo: ganar, evidentemente hay que jugar lindo, mejorar, jugar como nos gusta a nosotros, pero la prioridad nuestra es ganar. Antes de llegar eran 8 de 11, ahora son 7 de 10, así que así vamos. Jugamos y vemos la habla, los partidos que tenemos que ganar”.

“Cuando asumimos teníamos 7 partidos de visitante y 5 de local, esta semana para nosotros es crucial, Tolima ha jugado contra el Medellín de local y ahora salimos contra Nacional el miércoles, seguimos con Bucaramanga de visita. Esta semana es de partidos duros, pero por resultados es casi decisiva”.

Duelo vs Nacional

“Un partido importante para nosotros, Nacional tiene unos días más de descanso, nosotros venimos de jugar vs Medellín partido duro, pero hoy vamos a tener el entrenamiento de la tarde, un mejor panorama de cómo estamos y preparar lo mejor para este partido”.

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El timonel uruguayo entregó un parte médico de Mauro Silveira, después que saliera afectado por un choque ante Independiente Medellín: “No lo vamos a tener por un tiempo, no le pudieron practicar la cirugía después del partido porque no estaba para hacerle la cirugía y se la van a practicar entre semana”.

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