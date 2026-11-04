MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿quién fue el eliminado de este 4 de noviembre?

¿Quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity? Cuatro participantes se enfrentan a un nuevo reto para asegurar su lugar en el Top 11 del reality.

Eliminado de Masterchef Celebrity este 4 de octubre | Canal RCN.

La noche de este miércoles 4 de noviembre, la cocina de MasterChef Celebrity vivirá una nueva jornada llena de tensión, nervios y mucha expectativa con un reto de eliminación que pondrá a prueba a cuatro participantes. Los famosos tendrán que demostrar sus habilidades culinarias, creatividad y capacidad para desenvolverse bajo presión, pues cada preparación será evaluada detalladamente por los chefs, quienes tendrán la difícil tarea de decidir quién logra continuar en la competencia y quién deberá despedirse definitivamente del programa.

En esta etapa del concurso, cualquier error puede marcar la diferencia y poner en riesgo el camino de los participantes, por lo que cada detalle será fundamental para convencer al exigente jurado y evitar convertirse en el próximo eliminado de la cocina más famosa de Colombia.

¿Quién es el eliminado de Masterchef Celebrity Colombia 2026, hoy 4 de noviembre?

Con el paso de los capítulos, los participantes de MasterChef Celebrity han evidenciado su evolución y talento en la cocina, poniendo en práctica los conocimientos y las técnicas que han aprendido durante la competencia gracias a las enseñanzas del jurado. Sin embargo, la presión aumenta a medida que se acerca la conformación del Top 11, pues cuatro celebridades se encuentran en riesgo de abandonar el programa.

Los famosos que deberán enfrentarse a este nuevo reto de eliminación son:

Verónica Orozco.

Luciano D’Alessandro.

Jimmy Vásquez.

Marcela Carvajal.

En esta oportunidad, los cuatro participantes tendrán que sacar a relucir sus mejores habilidades culinarias para conquistar el paladar de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. La exigencia será máxima, ya que cualquier equivocación podría costarles su permanencia en el concurso. Por eso, cada uno buscará entregar una preparación a la altura de la competencia y demostrar que merece continuar en la lucha por el título de esta temporada.

Una eliminación muy difícil vamos a vivir esta noche y las probabilidades que tienen estos cocineros de salir de la competencia son altas 😰🔥😳. #masterchefcelebrity #masterchefcelebritycolombia https://t.co/pErdw05RY0 — Canal RCN (@CanalRCN) November 4, 2026

Masterchef Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Hugo Gómez

Angélica Blandón

Diana Mina

Lina Tejeiro

Luisa Vergara ‘Lui’

Iván Marín

Milena López

Sebastián Vega ‘Sebas’

Tavo Bernate

Víctor Tarazona

Martica Restrepo

Virginia Lizcano

Cómo ver Masterchef Celebrity Colombia por televisión y streaming

Entre semana, todos los capítulos del programa se emiten de 9 a 11 de la noche (domingos de 8 a 10). También puede seguir en vivo las emociones de cada episodio en la señal de YouTube del Canal RCN. En la misma app, instantes después de culminarse el reality, estará disponible para mirar en cualquier momento del día.

Te puede interesar