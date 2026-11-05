Rayados se desploma con Matías Almeyda

El CF Monterrey sumó solo un punto en sus últimos dos partidos en casa, por lo que están fuera de puestos de Liguilla y sus últimos tres partidos serán de visitante

Los Rayados de Monterrey entraron en la recta final del Apertura 2026 con una amenaza que parecía lejana al comienzo del proyecto de Matías Almeyda: quedarse fuera de la Liguilla por segundo torneo consecutivo. La irregularidad se ha convertido en el principal problema del conjunto albiazul, que pasó de ocupar los primeros lugares de la clasificación general a caer hasta la novena posición, fuera de los ocho puestos que otorgan un boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano.

El equipo de Almeyda parecía recuperar el rumbo después de conseguir dos victorias consecutivas frente a Pachuca y Puebla, pero una derrota ante Chivas y un empate frente a Tijuana volvieron a encender las alarmas.

Después de 15 jornadas, Monterrey suma 21 puntos y tiene tres partidos restantes, todos en calidad de visitante, por lo que deberá buscar lejos del Gigante de Acero los resultados que no consiguió en sus últimos compromisos como local.

Rayados desperdició seis puntos en el Gigante de Acero

Monterrey llegó a sus últimos dos compromisos como local con la oportunidad de consolidarse entre los primeros ocho lugares de la clasificación. El equipo apenas consiguió uno de seis puntos disponibles: cayó 1-0 frente a Chivas, en un encuentro que frenó la recuperación que había mostrado después de sus victorias sobre Pachuca y Puebla. Posteriormente, Rayados empató 3-3 ante Xolos de Tijuana, un resultado especialmente costoso por tratarse de un rival directo en la pelea por la clasificación.

Los dos encuentros dejaron a Monterrey con una cosecha de apenas un punto y provocaron su caída fuera de la zona de Liguilla. La situación contrasta con el rendimiento que el equipo mostró durante la Leagues Cup 2026, torneo en el que consiguió llegar hasta la final.

¿En qué posición está Monterrey en el Apertura 2026?

Después de 15 jornadas disputadas, Rayados ocupa el noveno lugar de la clasificación general con 21 puntos, uno menos que Santos Laguna, León y Tijuana, que se encuentran en zona de Liguilla, aunque Querétaro, Pachuca y el Atlético de San Luis podrían superarles si se suma una derrota del equipo de Almeyda con un triunfo de cualquiera de estos equipos.

Monterrey tiene una ventaja importante frente a algunos de sus competidores: todavía debe disputar un partido pendiente de la jornada 7 ante Querétaro. Esa situación mantiene al equipo de Matías Almeyda con posibilidades de recuperar terreno sin depender exclusivamente de los resultados de otros clubes.

Con tres encuentros por disputar, Rayados puede alcanzar un máximo de 30 puntos, una cifra que le permitiría fortalecer considerablemente sus aspiraciones de clasificación. No obstante, la oportunidad llega acompañada de un desafío: todos sus partidos restantes serán fuera de su estadio.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Matías Almeyda con Monterrey?

El primer semestre de Matías Almeyda al frente de Rayados ha estado marcado por resultados contrastantes. En las primeras jornadas del Apertura 2026, Monterrey llegó a ocupar la tercera posición de la clasificación general, pero posteriormente perdió terreno hasta caer al duodécimo lugar.

De acuerdo con el seguimiento de sus posiciones jornada a jornada, el conjunto albiazul solamente se mantuvo en zona de Liguilla durante seis de las primeras 15 fechas del Apertura 2026. El resto del campeonato navegó entre la novena y la posición número 12, reflejo de las dificultades para mantener una racha positiva.

La irregularidad también aparece en sus resultados recientes: Monterrey venció 2-1 a Pachuca y posteriormente goleó 4-1 al Puebla, pero no consiguió prolongar ese buen momento en sus siguientes compromisos. La derrota frente a Chivas y el empate contra Tijuana volvieron a complicar su posición en la tabla general.

¿Qué partidos le quedan a Rayados en el Apertura 2026?

Monterrey tendrá que disputar tres encuentros consecutivos como visitante para definir su futuro en el campeonato. El primer desafío será visitar al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, una de las plazas más complicadas del futbol mexicano. Posteriormente, Rayados enfrentará a Querétaro en el partido pendiente de la jornada 7, compromiso que podría resultar determinante por la cercanía entre ambos equipos en la clasificación. Finalmente, Monterrey cerrará la fase regular frente a Pumas en Ciudad Universitaria, otro rival involucrado en la pelea por los puestos de Liguilla.

Serán tres partidos, nueve puntos disponibles y ningún encuentro en casa: ese será el escenario que definirá el primer torneo de Matías Almeyda en la Liga MX con Rayados.

Jornada Partido 16 Toluca vs Monterrey 7 (pendiente) Querétaro vs Monterrey 17 Pumas vs Monterrey

¿Rayados puede quedarse fuera de la Liguilla por segundo torneo consecutivo?

El riesgo de quedar fuera de la Liguilla para el Monterrey existe, Rayados quedó eliminado en la fase regular del Clausura 2026, resultado que marcó el final de la gestión de José Antonio Noriega como presidente deportivo.

La llegada de Matías Almeyda abrió una nueva etapa con la intención de recuperar el protagonismo del equipo, pero el Apertura 2026 ha demostrado que la reconstrucción todavía enfrenta dificultades.

Aunque Rayados conserva posibilidades de clasificación y tiene un encuentro pendiente, los resultados de sus últimas jornadas han reducido su margen de error, el equipo que alcanzó la final de la Leagues Cup ahora enfrenta una prueba decisiva en el campeonato mexicano.

Almeyda tendrá que encontrar lejos de casa la regularidad que Rayados no consiguió en el Gigante de Acero. De lo contrario, el conjunto albiazul podría cerrar 2026 con dos torneos consecutivos sin Liguilla.