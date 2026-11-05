Pumas vs América: ¿Cuánto cuestan los boletos para el clásico capitalino de Liga MX 2026 y dónde comprar?

Los universitarios llegan fuera de los ocho primeros y deberán superar al líder para mantener opciones de clasificación

Pumas y América se verán las caras en CU | Imago7

El Clásico Capitalino entre Pumas y América está a unos días de disputarse y los boletos ya se encuentran a la venta, con precios que van de 400 a 1,400 pesos sin cargos por servicio, dependiendo de la sección del Estadio Olímpico Universitario. El encuentro, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, se celebrará este sábado 7 de noviembre y representa una de las últimas oportunidades para que el conjunto universitario se acerque a los puestos de clasificación a la Liguilla.

El partido llega con escenarios distintos para ambos clubes: América encabeza la clasificación con 29 puntos, mientras que los universitarios ocupan el décimo lugar con 20 unidades. Además de la rivalidad entre las instituciones, los dirigidos por Esteban Solari necesitan sumar puntos para evitar una eliminación anticipada, cuando restan solamente dos jornadas de la fase regular.

Precios de boletos para el Pumas vs América en CU: costo por sección más cargo

Los boletos para el Pumas vs América de la Jornada 16 del Apertura 2026 tienen precios base de 400 a 1,400 pesos, dependiendo de la localidad del Estadio Olímpico Universitario. De acuerdo con los costos publicados por distintos medios, las entradas pueden alcanzar los 1,786 pesos con cargos por servicio, aunque el importe definitivo deberá consultarse directamente al seleccionar los lugares en Ticketmaster.

La venta general comenzó el viernes 30 de octubre a las 10:00 horas, después de una preventa exclusiva para clientes Mifel celebrada los días 28 y 29 del mismo mes. Ticketmaster establece un límite de cuatro boletos por comprador y señala un cargo por procesamiento de 50 pesos por orden. Los menores de edad deberán contar con entrada a partir de los tres años. El Clásico Capitalino se disputará el sábado 7 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en Ciudad Universitaria.

Estos son los precios anunciados por sección para el Clásico Capitalino del Apertura 2026, junto con los costos de referencia que ya incluyen cargos por servicio:

Sección Precio base Precio con cargos Cabecera Norte $400 $546 Cabecera Sur $500 $670 Pebetero $550 $732 Platea Baja $650 $856 Palomar General $700 $918 Palomar Goya $800 $1,042 Platea $1,400 Por confirmar Palco $1,400 $1,786

La diferencia entre el precio base y el monto con cargos alcanza los 386 pesos en la categoría Palco, mientras que la entrada más económica aumenta de 400 a 546 pesos. La disponibilidad cambia conforme avanza la venta, por lo que el precio definitivo debe revisarse antes de confirmar la compra en Ticketmaster.

¿Dónde puedo comprar entradas para el clásico capitalino del Apertura 2026?

La venta oficial de boletos para Pumas vs América se realiza mediante Ticketmaster México, donde los aficionados pueden consultar las secciones disponibles, seleccionar sus lugares y completar el pago.

El enlace directo para adquirir las entradas es:

Comprar boletos Pumas vs América en Ticketmaster

Cada comprador podrá adquirir un máximo de cuatro boletos, según las condiciones publicadas por la empresa encargada de la distribución. También se contempla la venta en las taquillas del Estadio Olímpico Universitario, sujeta a la disponibilidad de localidades. Ticketmaster señala que los menores a partir de tres años deben contar con boleto para ingresar al inmueble. Se recomienda utilizar los canales oficiales y evitar transferencias o compras mediante vendedores no autorizados.

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¿Cuándo es el Pumas vs América de la jornada 16 de la Liga MX 2026? Horario y transmisión

Pumas recibirá al América el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria. El enfrentamiento corresponde a la penúltima jornada del Apertura 2026 y será uno de los encuentros que pueden modificar tanto la pelea por el liderato como la clasificación a los cuartos de final.

La transmisión en vivo estará disponible por Canal 5 en televisión abierta, TUDN en televisión de paga y ViX mediante streaming, por lo que los aficionados podrán seguir el Clásico Capitalino desde México a través de distintas plataformas.

El encuentro también marcará el reencuentro entre ambos equipos después de los cuartos de final del Clausura 2026, eliminatoria que terminó con un marcador global de 6-6 y la clasificación de Pumas a semifinales por su mejor posición en la tabla. Ahora, las circunstancias son diferentes, debido a que América llega como líder y Universidad Nacional necesita resultados para mantenerse en la competencia.

¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

Pumas ocupa la décima posición del Apertura 2026 con 20 puntos y una diferencia de goles de -2, por lo que se encuentra fuera de los ocho lugares que otorgan acceso a la Liguilla. El conjunto dirigido por Esteban Solari todavía tiene dos partidos por disputar, ambos en Ciudad Universitaria: América, en la Jornada 16, y Monterrey, el sábado 21 de noviembre, en la última fecha del campeonato.

La combinación más favorable para Pumas consiste en ganar sus dos encuentros y alcanzar 26 puntos, aunque esa cifra no garantiza automáticamente la clasificación. Universidad Nacional también necesita que Tijuana, León, Santos Laguna y Monterrey dejen escapar unidades en sus compromisos restantes. Actualmente, los primeros tres equipos suman 22 puntos, mientras que Rayados registra 21 y tiene un partido pendiente frente a Querétaro.

Si Pumas derrota al América, llegará a 23 unidades y mantendrá posibilidades de alcanzar los cuartos de final. Un empate lo dejaría con 21 puntos y un máximo de 24, mientras que una derrota reduciría su techo a 23 unidades y podría provocar su eliminación matemática dependiendo de los resultados de otros clubes. Los universitarios necesitan sumar ante el líder y cerrar con una victoria frente a Monterrey, además de esperar una combinación favorable de marcadores para intentar regresar a la Liguilla del fútbol mexicano.