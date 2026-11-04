La Granja VIP 2026: estos serían los granjeros nominados en la Asamblea hoy 4 de noviembre

La Granja VIP 2026 define nuevos nominados este 4 de noviembre. Bebeshita y Julio Camejo están en riesgo, mientras Mono Osuna podría sumarse tras la Asamblea

Asamblea de nominaciones hoy | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 entra en una nueva etapa de nominaciones este miércoles 4 de noviembre, cuando los participantes se enfrenten en la Asamblea de la novena semana. Las rivalidades, los acuerdos entre equipos y las decisiones de los últimos días podrían modificar el rumbo de la competencia, especialmente después de los enfrentamientos entre Los Disfuncionales y sus adversarios.

La semana comenzó con Daniela Alexis ‘Bebeshita’ como primera nominada, después de que Pablo Montero la eligiera mediante su Legado tras convertirse en el octavo eliminado del programa. La decisión dejó a la influencer en riesgo de abandonar el reality, mientras sus compañeros comenzaron a definir sus próximos movimientos.

El martes 3 de noviembre, Julio Camejo se convirtió en el segundo nominado tras perder el Duelo de Nominación contra Mario ‘Mono’ Osuna. El exfutbolista consiguió imponerse en la prueba, pero su victoria no garantiza que termine la semana fuera de peligro, ya que todavía podría recibir votos de sus compañeros durante la Asamblea.

En medio de este panorama, Natalia Alcocer, Niurka Marcos, Ivonne Montero, Fernando Lozada y Mono Osuna aparecen entre los protagonistas de las diferencias que podrían influir en las votaciones. Además, Natalia tiene en su poder la Calavera del Poder, una ventaja que podría utilizar contra uno de sus adversarios. La Asamblea definirá nuevos nombres en la lista de participantes que buscarán evitar la eliminación del domingo 8 de noviembre.

¿Quiénes son los nominados en la Asamblea en La Granja VIP 2026?

Hasta la mañana de este miércoles 4 de noviembre, los nominados confirmados son Daniela Alexis ‘Bebeshita’ y Julio Camejo. Sin embargo, la Asamblea podría sumar al menos otros dos participantes a la tabla. Uno de los nombres que enfrenta mayor riesgo es Mario ‘Mono’ Osuna, quien está en los planes de Natalia Alcocer, Niurka Marcos y Rafael Mercadante, actual Capataz de la semana.

Natalia Alcocer reveló que su intención es enviar nuevamente a Mono Osuna a la lista de nominados. La conductora aseguró que sus rivales conocen esa estrategia y explicó que pretende aprovechar la Calavera del Poder para impedir que el exfutbolista participe en la prueba de salvación. Durante una conversación con sus aliados, expresó: “Mañana lo nominamos y con la calavera lo enterramos”. No obstante, el plan todavía depende de lo que ocurra durante la Asamblea.

Otro participante que podría recibir votos es Fernando Lozada, cuyo nombre también apareció en los cálculos de Natalia. El concursante manifestó que no estaría dispuesto a establecer una tregua con Los Disfuncionales debido a la forma en que, según su percepción, han tratado a Ivonne Montero. Sus diferencias con el grupo podrían influir en la distribución de los votos, aunque no existe una nominación confirmada en su contra.

Por su parte, Ivonne Montero también podría quedar en el centro de las decisiones, después de que Niurka cuestionara su comportamiento hacia Rafael Mercadante. La cubana recordó un desacuerdo relacionado con el cuidado de los huevos de la incubadora, mientras que el Capataz señaló que la actriz ya lo había nominado en dos ocasiones anteriores. Estos antecedentes podrían influir en la Asamblea, pero será hasta la votación cuando se conozca si Ivonne recibe los puntos suficientes para entrar en riesgo.

La situación también podría cambiar por otros conflictos dentro de la casa. Kunno reclamó a Manelyk González y Bebeshita por consumir alimentos prohibidos para los peones, después de haber aceptado raparse para aportar 8 mil pesos al presupuesto semanal. Además, Julio Camejo conoció comentarios de su equipo durante la dinámica de los deseos, lo que podría modificar sus alianzas. La tabla todavía no será definitiva, pues el jueves 5 habrá Salvación y el viernes 6 se realizará La Traición, antes de la eliminación del domingo.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

El público tiene la oportunidad de salvar a sus participantes favoritos mediante una votación gratuita. El proceso se realiza a través de la página oficial de La Granja VIP o mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. Los espectadores deben votar por los concursantes que desean mantener en la competencia, no por aquellos que quieren eliminar.

Para participar en las votaciones de La Granja VIP 2026, estos son los pasos que debes seguir:

Ingresa al sitio oficial: https://lagranjavip.tv/vota Busca la sección de votaciones y selecciona a tu granjero favorito. Asigna los votos disponibles al participante que deseas salvar. Reparte tus votos entre varios nominados o entrégalos a uno solo. Confirma tu selección y envía los votos para que sean registrados.

Cada usuario dispone inicialmente de 10 votos, según el procedimiento publicado por TV Azteca. Además, la plataforma contempla opciones para obtener votos adicionales mediante registro y otras dinámicas. Las votaciones para salvar nominados se abren durante la Asamblea del miércoles y permanecen disponibles hasta la gala del domingo, aunque los horarios exactos dependen de los anuncios de la producción.

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La Granja VIP 2026? TV y streaming

La Asamblea de La Granja VIP 2026 se transmitirá este miércoles 4 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Los espectadores también podrán seguir la gala mediante el sitio oficial de TV Azteca y sus opciones de transmisión por internet. El programa cuenta con la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva.

La programación de esta semana contempla la Asamblea el miércoles 4, Salvación el jueves 5, Traición el viernes 6 y la gala de eliminación el domingo 8 de noviembre. Los programas de lunes a viernes comienzan a las 20:30 horas, mientras que la eliminación dominical inicia a las 20:00 horas. Además, la audiencia puede acceder al contenido de la competencia las 24 horas a través de Disney+ y a las transmisiones disponibles en las plataformas digitales de TV Azteca.

Para seguir las nominaciones y conocer los resultados, los aficionados pueden consultar la programación y las transmisiones oficiales de La Granja VIP en TV Azteca. La lista de participantes en riesgo podrá cambiar hasta el viernes 6 de noviembre, cuando concluya la dinámica de La Traición y quede definida la tabla rumbo a la novena eliminación.