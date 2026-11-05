Partido sub 20 en Brasil rompe récord Guinnes por número de tarjetas rojas: ¿Cuántas expulsiones hubo y por qué?

Uberlândia y Mamoré protagonizaron una batalla campal en Brasil que terminó con 51 expulsiones y dejó atrás una marca mundial vigente desde 2011

Un partido de futbol juvenil en Brasil terminó convertido en una batalla campal y estableció una cifra nunca antes vista: 51 expulsiones en un mismo encuentro. El duelo entre Uberlândia y Mamoré, correspondiente a las semifinales de la Segunda División del Campeonato Mineiro sub 20, terminó con triunfo de los visitantes por 3-1, pero el resultado quedó en segundo plano después de una pelea generalizada que involucró a jugadores y miembros de los cuerpos técnicos.

La situación ocurrió en los minutos finales del encuentro y obligó al árbitro a dar por terminado el partido después de que la confrontación se extendiera prácticamente por todo el terreno de juego y se alargó por casi 40 minutos. Las expulsiones superaron ampliamente el anterior registro de 36 jugadores expulsados en un solo partido, establecido en Argentina en 2011.

El episodio dejó además consecuencias deportivas para ambos equipos y puso al árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto ante una de las situaciones más inusuales de su carrera. La mayoría de las tarjetas rojas ni siquiera pudieron mostrarse en el campo durante la pelea y fueron asentadas posteriormente en el acta arbitral.

¿Cuántas expulsiones hubo en el partido de la sub 20 de la liga de Brasil y por qué fue récord Guinness?

El partido terminó con 51 personas expulsadas, de las cuales 43 eran futbolistas y ocho integrantes de los cuerpos técnicos de Uberlândia y Mamoré. La cifra quedó registrada en el acta arbitral y superó el récord anterior de 36 jugadores expulsados en un mismo partido.

La mayor parte de las expulsiones se produjo después de una pelea generalizada en los minutos finales. De acuerdo con el informe arbitral, 48 personas recibieron la tarjeta roja por su participación en la gresca, mientras que las otras tres expulsiones ocurrieron por acciones distintas durante el encuentro. 22 expulsados pertenecían a Uberlândia y 29 a Mamoré, incluidos jugadores y miembros de los cuerpos técnicos.

La pelea tuvo consecuencias que fueron más allá de las tarjetas. La Federación Mineira de Fútbol informó posteriormente que Uberlândia renunció a disputar el partido de vuelta de la semifinal, mientras que Mamoré avanzó a la final y aseguró su ascenso a la máxima categoría estatal de la categoría sub 20.

¿Qué pasó en el Uberlândia vs. Mamoré y quién fue el árbitro?

El partido se disputó el 1 de noviembre de 2026 en el Parque do Sabiá, en Uberlândia, Minas Gerais, como parte de la semifinal de ida de la Segunda División del Campeonato Mineiro sub 20.

MÁS INFORMACIÓN: Chapecoense desciende a la segunda división de Brasil tras insólito error de su portero

Mamoré se impuso 3-1 y el momento que desencadenó la batalla campal llegó después de su tercer gol. Durante la celebración, Davi Bittencourt realizó gestos provocadores hacia el banquillo de Uberlândia y lanzó insultos, lo que provocó la reacción de integrantes del equipo local. A partir de ahí comenzó una pelea generalizada entre futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos.

El encuentro estuvo dirigido por Fernando Patrick Drosghic Modesto, árbitro afiliado a la Federación Mineira de Fútbol. En su informe dejó asentado que los participantes de la pelea fueron expulsados por agredir a sus rivales con golpes y patadas. Debido al caos, no fue posible mostrar todas las tarjetas rojas en el momento de los hechos.

#Video | 53 tarjetas rojas en un partido brasileño que terminó en batalla campal



🇧🇷 Una semifinal de segunda división disputada el 1 de noviembre en Brasil entre los equipos juveniles de Uberlândia y Mamoré, por la primera ronda del Campeonato Mineiro Sub-20, en el estadio… pic.twitter.com/b3MGNP8grC — Alma Plus Tv (@almaplustv) November 5, 2026

Antes de la batalla campal ya se habían producido tres expulsiones. Luike, de Uberlândia, recibió una segunda tarjeta amarilla; João Henrique, de Mamoré, también fue expulsado por doble amonestación, y Netinho, de Uberlândia, vio la roja directa por golpear al guardameta rival.

El partido también estuvo marcado por otros incidentes. La segunda parte tuvo una interrupción prolongada y el árbitro reportó posteriormente amenazas e invasiones al terreno de juego por parte de dirigentes de Uberlândia.

¿Cuál era el récord de tarjetas rojas que se quedó atrás?

Antes del partido en Minas Gerais, el registro reconocido por Guinness World Records era de 36 jugadores expulsados en un mismo encuentro. La marca se produjo el 27 de febrero de 2011, durante el partido entre Claypole y Victoriano Arenas, correspondiente a la Primera D de Argentina.

En aquel encuentro fueron expulsados los 36 jugadores que participaron en el partido, incluidos titulares y suplentes, una cifra que permaneció como referencia mundial durante más de 15 años.

Uberlândia y Mamoré llevaron ese registro a otro nivel. Las 51 expulsiones registradas superaron por 15 la marca anterior, aunque existe una precisión importante: el registro de 51 corresponde a jugadores y miembros de los cuerpos técnicos. Algunas publicaciones contabilizan 53 personas al incluir también a dos dirigentes de Uberlândia, pero la cifra utilizada para el récord de expulsiones del partido es 51.

El nuevo registro quedó acompañado por un desenlace igualmente extraordinario. Uberlândia decidió renunciar al partido de vuelta de la semifinal, una decisión que la Federación Mineira de Fútbol homologó y que permitió a Mamoré avanzar a la final. Las suspensiones derivadas de las expulsiones fueron consideradas cumplidas, de acuerdo con la determinación federativa.

Así, un partido que comenzó como una semifinal de un torneo juvenil brasileño terminó convertido en uno de los episodios disciplinarios más extremos de la historia del futbol, con 51 expulsiones registradas y un récord que dejó atrás la marca de 36 tarjetas rojas establecida en Argentina.