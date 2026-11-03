Checo Pérez cede su Cadillac a Colton Herta en Brasil: el estadounidense busca la superlicencia de F1

El piloto estadounidense conducirá el MAC-26 en Interlagos con el objetivo de completar los kilómetros necesarios para alcanzar los 40 puntos de la superlicencia

Colton Herta subirá al monoplaza de Checo nuevamente | Reuters

El Gran Premio de São Paulo 2026 comenzará con un movimiento en Cadillac. Sergio ‘Checo’ Pérez no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes 6 de noviembre, debido a que la escudería estadounidense decidió entregar su monoplaza MAC-26 a Colton Herta. El piloto de pruebas tendrá una nueva oportunidad de acumular kilómetros en la Fórmula 1 y acercarse a uno de los requisitos que necesita cumplir para convertirse en titular.

La participación del estadounidense en Interlagos responde a dos objetivos. Por un lado, Cadillac aprovechará la sesión para recopilar información sobre el comportamiento del monoplaza antes de la competencia; por otro, Herta buscará alcanzar los 40 puntos necesarios para obtener la superlicencia de la FIA, documento indispensable para disputar un Gran Premio de Fórmula 1 como piloto titular.

Para el antiguo competidor de IndyCar, el circuito brasileño representa una nueva oportunidad de familiarizarse con los monoplazas de la máxima categoría. Durante 2026 ha participado en sesiones oficiales en Barcelona, Budapest, Monza, Austin y Ciudad de México, experiencias que le permitieron trabajar con los ingenieros de Cadillac y avanzar en su adaptación al MAC-26, aunque no todas sus apariciones le otorgaron puntos para la superlicencia.

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Colton Herta sustituirá a Checo Pérez en los entrenamientos del GP de São Paulo

Herta explicó que su prioridad será cumplir con el programa de trabajo establecido por Cadillac y proporcionar información que permita mejorar la configuración del vehículo. El estadounidense destacó que sus experiencias anteriores le han ayudado a entender las características del monoplaza y los procedimientos de la escudería durante un fin de semana de competencia.

“Tengo muchas ganas de volver a ponerme al volante del MAC-26 para otra sesión de FP1. Interlagos es una pista icónica e histórica, y conducir un auto de F1 allí va a ser una experiencia increíble”, declaró el piloto, quien también reconoció que ha conseguido mayor confianza después de sus participaciones en España, Hungría, Estados Unidos y México.

El estadounidense señaló que su trabajo estará orientado a facilitar la preparación del piloto mexicano para el resto del Gran Premio. “Mi objetivo para la mañana del viernes en Brasil es el mismo: ejecutar limpiamente el plan de rodaje, dar a Checo y a los ingenieros los mejores datos de configuración posibles para empezar su fin de semana”, añadió. Pérez recuperará el control del MAC-26 después de la sesión.

La confusión en México que dejó a Herta a un punto de la superlicencia

La presencia de Herta en Brasil también está relacionada con la revisión de sus puntos para obtener la superlicencia. Antes del Gran Premio de México, Cadillac consideraba que el piloto estaba cerca de alcanzar el mínimo reglamentario. Sin embargo, una discrepancia en la clasificación final de IndyCar 2025 modificó el cálculo, por lo que el estadounidense terminó su participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez con 39 unidades.

El problema se originó en el resultado de aquella temporada. Inicialmente se había tomado como referencia que Herta terminó sexto en IndyCar 2025, posición que otorga seis puntos para la superlicencia. No obstante, el estadounidense y Felix Rosenqvist finalizaron empatados, y los criterios de desempate colocaron al segundo por delante. En consecuencia, Herta quedó séptimo y recibió únicamente cuatro puntos por ese campeonato.

La corrección dejó al estadounidense con 35 puntos procedentes de sus resultados en IndyCar y cuatro más por sus participaciones válidas en prácticas libres de Fórmula 1. Para conseguir una unidad adicional, el reglamento establece que debe completar al menos 100 kilómetros durante una sesión oficial, sin recibir puntos de penalización. Por ello, su actividad en Interlagos podría permitirle alcanzar finalmente las 40 unidades requeridas.

Cadillac analiza el futuro de su alineación para 2027

La oportunidad también llega mientras Cadillac evalúa sus alternativas para la siguiente temporada. Herta figura entre los candidatos a ocupar un asiento titular en 2027, aunque completar el requisito de la superlicencia no garantiza su incorporación a la parrilla. La escudería deberá tomar una decisión sobre su alineación y el futuro de Valtteri Bottas, mientras Checo Pérez forma parte de los planes del equipo.

Por ahora, la prioridad será aprovechar los entrenamientos del Gran Premio de São Paulo. Herta buscará completar los kilómetros necesarios para alcanzar la superlicencia y Pérez deberá continuar la preparación del fin de semana con la información obtenida durante la FP1. El resultado de esta sesión podría representar un paso en las aspiraciones del estadounidense de debutar como titular en la Fórmula 1.

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