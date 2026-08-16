Nuevo jefe de Cadillac sobre Checo Pérez: “Eso es de esperarse de un piloto como él”

Cadillac retomará la actividad el próximo domingo 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos con Checo Pérez como uno de los pilares del equipo

Cadillac coloca a Checo Pérez como uno de sus pilares | Reuters

Marcin Budkowski asumió el cargo de Team Principal de Cadillac durante el parón veraniego de la Fórmula 1 y una de sus primeras acciones fue destacar el papel de Sergio Pérez dentro de la nueva escudería. El directivo polaco valoró no solo el rendimiento del mexicano en pista, sino también la presión que ejerce sobre el equipo para mejorar el desarrollo del monoplaza y sus procedimientos. Cadillac ha perdido terreno en las últimas carreras y Pérez abandonó tres de las cinco pruebas previas al descanso, una situación que aumenta la exigencia sobre una escudería que todavía construye sus bases en la máxima categoría.

Budkowski considera que esa actitud representa la mentalidad que necesita Cadillac para crecer y aseguró que las exigencias de Pérez son propias de un piloto con su experiencia. “Eso es de esperarse de un piloto como él”, afirmó el nuevo jefe del equipo, quien también destacó el valor que aportan tanto el mexicano como Valtteri Bottas. Para el directivo, contar con dos pilotos experimentados resulta fundamental en una escudería joven, pues permite reducir variables y aportar estabilidad mientras el proyecto avanza. Cadillac retomará la actividad el próximo domingo 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, primera cita de la segunda mitad de la temporada 2026. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ.

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