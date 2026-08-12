Kimi Antonelli persigue la historia: puede convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1

El italiano domina el Mundial con seis triunfos en 11 carreras y podría romper una marca que Sebastian Vettel conserva desde la temporada 2010

Antonelli amenaza el histórico récord de Sebastian Vettel en la Fórmula 1. Reuters

Kimi Antonelli ha pasado de las dudas por ocupar el asiento que dejó Lewis Hamilton en Mercedes-AMG a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Con apenas 19 años, el piloto italiano lidera el Campeonato Mundial después de las primeras 11 rondas y mantiene abierta la posibilidad de romper uno de los récords más importantes de la categoría.

El representante de Mercedes suma 219 puntos y seis victorias en las primeras 11 fechas, cinco de ellas de manera consecutiva en China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco. Su rendimiento lo mantiene por delante de Lewis Hamilton, quien acumula 169 unidades, y de su compañero George Russell, tercero con 160 antes del parón de verano.

De mantener el ritmo durante la segunda mitad de la campaña, Antonelli podría superar la marca de Sebastian Vettel como el campeón mundial más joven de la historia. El alemán conquistó su primera corona con Red Bull en 2010, cuando tenía 23 años y 134 días, una edad considerablemente superior a la que tendría Kimi en caso de levantar el título esta temporada.

De sustituir a Lewis Hamilton a liderar Mercedes

Nacido el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia, Antonelli construyó su camino hacia la máxima categoría con campeonatos en la Fórmula 4 Italiana, Fórmula 4 Alemana, Fórmula Regional de Medio Oriente y Fórmula Regional Europea. Posteriormente llegó a Fórmula 2, donde su desarrollo fue seguido de cerca por Toto Wolff, director de Mercedes.

La decisión de colocarlo en el asiento que dejó Hamilton tras marcharse a Ferrari generó cuestionamientos debido a su edad y falta de experiencia en la Fórmula 1. Sin embargo, su temporada de debut en 2025 comenzó a despejar las dudas: terminó cuarto en Australia, consiguió su primer podio en Canadá y posteriormente alcanzó el segundo lugar en Brasil.

Su crecimiento continuó con el cambio reglamentario de 2026. Antonelli comenzó la temporada con un segundo puesto en Melbourne, únicamente detrás de Russell, y posteriormente consiguió en China la primera victoria de su trayectoria en Fórmula 1.

El italiano encadenó triunfos hasta construir una racha de cinco victorias consecutivas, que terminó cuando Hamilton consiguió en Barcelona su primer triunfo con Ferrari. Aun así, Antonelli llegó a la pausa veraniega como el hombre a vencer en el campeonato.

Los récords que Kimi Antonelli ya consiguió en Fórmula 1

El posible récord de campeón más joven no sería la primera marca de precocidad para Antonelli. Su victoria en China lo convirtió en el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio, con 19 años, seis meses y 18 días. Únicamente Max Verstappen lo supera, después de imponerse en España 2016 con 18 años, siete meses y 15 días.

Antonelli también se convirtió en el piloto más joven en conseguir una pole position, con 19 años, seis meses y 18 días, durante el Gran Premio de China de esta temporada.

Su lista de registros comenzó desde su campaña de debut. En Japón 2025 se convirtió en el piloto más joven en conseguir una vuelta rápida, con 18 años, siete meses y 12 días. Además, aparece como el segundo más joven en sumar puntos, después de hacerlo en Australia 2025 con 18 años, seis meses y 19 días.

El italiano también ocupa el tercer puesto entre los pilotos de menor edad que han subido al podio. Lo consiguió en Canadá 2025, cuando tenía 18 años, nueve meses y 21 días.

Antonelli podría hacer historia en el Gran Premio de México

La pelea por el campeonato tendrá un punto de especial interés para los aficionados mexicanos. Dependiendo de cómo se desarrollen las siguientes carreras y de la ventaja que Antonelli consiga sobre sus perseguidores, el italiano podría tener posibilidades de asegurar matemáticamente el campeonato durante el Gran Premio de la Ciudad de México.

La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre y será la ronda 18 de las 22 programadas para la temporada. El escenario abre la posibilidad de que México sea testigo de un momento histórico para la Fórmula 1.

Hasta ahora, Vettel conserva el récord del campeón más joven con los 23 años y 134 días que tenía cuando conquistó el título de 2010. Después aparecen Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen y Emerson Fittipaldi entre los pilotos que levantaron su primera corona a menor edad.

Antonelli podría alterar completamente esa lista. Con seis victorias, el liderato del Mundial y todavía 11 Grandes Premios por disputar, el piloto de Mercedes tiene ante sí la oportunidad de conquistar su primer campeonato con apenas 20 años, pues cumplirá esa edad el próximo 25 de agosto.

Más allá del récord individual, su temporada también puede significar el regreso de Mercedes a lo más alto. La escudería dominó buena parte de la era híbrida con Hamilton y Nico Rosberg antes de perder terreno frente a Red Bull y Max Verstappen entre 2021 y 2024 y posteriormente ante McLaren y Lando Norris. Ahora, con Antonelli al frente del campeonato, el equipo alemán vuelve a tener la posibilidad de pelear por la corona con un piloto llamado a marcar una nueva generación.

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