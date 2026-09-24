Checo Pérez vuelve a Bakú, el circuito donde construyó su leyenda en la Fórmula 1

El ‘Rey de Bakú’ vuelve al escenario de sus mayores éxitos para disputar una carrera histórica en la Fórmula 1

Checo es el rey de las calles en Baku | NurPhoto via AFP

Sergio ‘Checo’ Pérez volverá este fin de semana a uno de los escenarios más importantes de su carrera en la Fórmula 1. El piloto mexicano llegará al Gran Premio de Azerbaiyán con un vínculo especial con el circuito callejero de Bakú, una pista donde ha conseguido algunos de los mejores resultados de su trayectoria.

La cita en Azerbaiyán tendrá un significado doble para el tapatío, ya que además de disputar su Gran Premio número 300 en la máxima categoría, regresará al trazado donde se convirtió en uno de los pilotos más exitosos desde su llegada al calendario de la Fórmula 1.

Bakú se ha convertido en el territorio favorito de Checo Pérez. El mexicano es el piloto con más triunfos en la historia de este circuito, con dos victorias, conseguidas en las temporadas 2021 y 2023, además de sumar múltiples apariciones en el podio.

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La historia de Pérez en Azerbaiyán comenzó desde las primeras ediciones del Gran Premio. El piloto mexicano logró adaptarse a las características de una pista urbana marcada por sus largas rectas, curvas cerradas y un margen de error reducido entre los muros del circuito.

En Bakú, Checo consiguió subir al podio en las tres posiciones posibles. Además de sus victorias, registró un segundo lugar y dos terceros puestos, una regularidad que lo convirtió en el referente histórico del trazado desde su debut en el calendario de Fórmula 1 en 2016.

Uno de los momentos más recordados llegó en 2021, cuando Pérez consiguió su primera victoria con Red Bull después de una carrera marcada por incidentes y una definición en las últimas vueltas. Aquel triunfo representó también el segundo de su trayectoria en la categoría.

Dos años después, en 2023, el mexicano volvió a imponerse en Bakú durante una etapa de dominio de Red Bull. Checo aprovechó su experiencia en el circuito y consiguió una victoria que reforzó su relación con una pista donde históricamente ha encontrado su mejor versión.

Ahora, con Cadillac, Pérez buscará aprovechar nuevamente las características del trazado azerbaiyano para conseguir sus primeros puntos de la temporada. El reto será distinto al de sus años con equipos como Racing Point y Red Bull, pero la experiencia acumulada puede ser un factor importante.

Más allá del resultado que consiga en esta edición, Bakú representa uno de los capítulos más importantes en la carrera de Checo Pérez. En el circuito donde alcanzará las 300 carreras en Fórmula 1, el mexicano intentará volver a brillar en el escenario que ayudó a construir su legado dentro del automovilismo mundial.

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