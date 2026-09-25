Xelajú MC vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Xelajú Comunicaciones, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC recibirá a Comunicaciones este sábado 26 de septiembre en el estadio Mario Camposeco, por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Superchivos buscarán aprovechar el impulso de su última goleada para seguir acercándose a los primeros puestos, mientras que los Cremas llegarán a Quetzaltenango con la urgencia de cortar su mala racha. El encuentro pondrá a prueba la recuperación del cuadro altense frente a un rival necesitado de resultados.

Xelajú MC ocupa el quinto lugar con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. El equipo de Roberto Hernández recuperó confianza al golear 4-0 a Antigua GFC en el Mario Camposeco, en el encuentro reprogramado de la jornada 4. Ese resultado le permitió terminar con una racha de tres partidos sin ganar que lo había alejado de los líderes. Ahora, los Superchivos intentarán sumar otro triunfo ante su afición y convertir esa reacción en una seguidilla que los afiance en la parte alta.

Por su parte, Comunicaciones marcha décimo con ocho unidades, tras dos triunfos, dos empates y seis derrotas, y sigue sin encontrar el rumbo después de la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa. La llegada de Roberto Montoya todavía no produjo la reacción esperada: los Cremas vienen de perder 2-1 en casa ante Guastatoya y acumulan seis encuentros sin ganar, con un empate y cinco caídas, incluida la derrota administrativa frente a Mixco. La visita a Xela representa un desafío importante para el nuevo entrenador, que necesita su primera victoria para aliviar la presión sobre el equipo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú vs Comunicaciones de la jornada 11 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú y Comunicaciones será el sábado 26 de septiembre a las 20:10 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú vs Comunicaciones hoy

Xelajú MC no podrá con Marcelo Hernández, expulsado en el partido ante Antigua GFC, ni con Kevin Ruiz y Jorge Aparicio, convocados a la Selección de Guatemala. Comunicaciones no tiene futbolistas suspendidos, sin embargo, no podrá contar con Stheven Robles, también convocado por Luis Fernando Tena. Se estima que Roberto Hernández y Roberto Montoya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC: Estuardo Sicán; Javier González, Joshua Ubico, Ernesto Monreal, Widvin Tebalán; Juan Cardona, Yair Jaén, Maynor De León; Óscar Mejía, Ángel López; y Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Nicolás Olivera, Emerson Raymundo, Elsar Martín; Samuel Camacho, Karel Espino, Marco Domínguez, Dairon Reyes; Nelson García, Dewinder Bradley y Andersson Ortiz. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Comunicaciones:

10 de mayo de 2026 | Xelajú MC 2-0 Comunicaciones | Playoffs Semifinales Torneo Clausura 2026

| Playoffs Semifinales Torneo Clausura 2026 7 de mayo de 2026 | Comunicaciones 2-2 Xelajú MC | Playoffs Semifinales Torneo Clausura 2026

| Playoffs Semifinales Torneo Clausura 2026 22 de marzo de 2026 | Comunicaciones 1-3 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Xelajú MC 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Comunicaciones 0-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

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