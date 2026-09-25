Marquense vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Marquense Malacateco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense recibirá a Malacateco este sábado 26 de septiembre en el estadio Marquesa de la Ensenada, por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Leones buscarán reencontrarse con la victoria ante su afición, mientras que los Toros intentarán prolongar su recuperación y superar a los locales en la clasificación. Con apenas un punto de diferencia entre ambos, el encuentro representa una oportunidad importante para ganar terreno en la mitad de la tabla.

Marquense ocupa el séptimo lugar con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas. El equipo de Manuel Naya ha tenido un Apertura irregular y necesita mayor continuidad en sus resultados para acercarse a los primeros puestos. Su tarea pendiente está en casa: en sus últimas dos presentaciones como local perdió frente a Xelajú MC y empató con San Pedro. Ahora, los Leones buscarán recuperar los tres puntos en el Marquesa ante un rival que amenaza su posición.

Por su parte, Malacateco marcha noveno con 12 unidades, tras tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas, pero llega con señales de mejoría después de un inicio complicado. El conjunto de Carlos Robles rescató un empate 2-2 en su visita a Municipal y luego venció 1-0 a Deportivo Mixco en el estadio Santa Lucía. Esos cuatro puntos le permitieron tomar distancia del fondo y volver a acercarse a la zona media. Los Toros buscarán sostener esa reacción con otro resultado positivo fuera de casa.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marquense vs Malacateco de la jornada 11 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Malacateco será el sábado 26 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Malacateco hoy

Ni Marquense ni Malacateco cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Naya y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Oscar Linton, Elías Vásquez, Keyner Agustín, Fernando Escalante; Yordin Hernández, Elio Velásquez, Randall Corado, Brandon De León, Denilson Ochaeta; y David Grande. DT: Manuel Naya.

Malacateco: Abel Guzmán; Roberto Meneses, Juan Esqueda, Andy Soto, José Javier Longo; Jonathan Castañón, Fernando Morales, José Ochoa, Gabino Vásquez; Eliser Quiñones y Nelson Andrade. DT: Carlos Robles.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Malacateco:

7 de marzo de 2026 | Marquense 1-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 21 de enero de 2026 | Malacateco 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de noviembre de 2025 | Malacateco 2-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de agosto de 2025 | Marquense 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de abril de 2025 | Marquense 2-0 Malacateco | Torneo Clausura 2025

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