Posibles alineaciones de Cúcuta Deportivo vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Motilón’, en zona de descenso, tendrá que buscar la victoria ante un rival que viene de dar un duro golpe de opinión.

Cúcuta vs Llaneros: posibles nóminas | Claro Sports

El sábado futbolero, en la Liga BetPlay, tendrá como segundo turno al Cúcuta Deportivo y Llaneros. Los ‘Motilones’, de cara a la última fecha, tendrán cada jornada como una final anticipada. No sirve otro resultado más que la victoria, esto en aras de lograr la salvación de categoría.

No fue una semana fácil en los lares rojiblancos, pues se salpicó una fuerte polémica con el desalojo de Kevin Tamayo y un presunto incumplimiento del club en su obligación con el jugador. A esto se le suma la goleada que recibió ante Deportivo Cali. Del otro lado, los de la ‘Media Colombia’ dieron el palazo de la jornada, despachando en casa a Atlético Nacional con James Rodríguez en campo. Esto es lo que debe saber rumbo al juego, pactado para las 6:15 p.m. (hora COL) en el General Santander de Cúcuta.

Posible alineación de Cúcuta para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Yair Abonía, Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Mauricio Duarte; Víctor Mejía, Juan Diego Ceballos, Jáder Manyoma, Lucas Ríos y Gustavo Torres. DT: Nicolás Chiesa.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Howell Mena, Francisco Meza, Alejandro Moralez, Dennys Quintero; Juan Castilla, Néider Ospina, Kelvin Osorio; Jhon Vásquez, Luis Miranda y Yorleys Mena. DT: José Luis García.

¿Cómo y dónde ver a Cúcuta vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 12, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del compromiso.

Últimos partidos del Cúcuta Deportivo

19.09.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo | Fecha 11.

13.09.2026 | Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios | Fecha 10.

05.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 9.

31.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 8.

25.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Alianza | Fecha 7.

Últimos partidos de Llaneros

20.09.2026 | Llaneros 2-0 Atlético Nacional | Fecha 11.

12.09.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros | Fecha 10.

07.09.2026 | Llaneros 1-2 Deportes Tolima | Fecha 5.

02.09.2026 | Deportes Quindío 1-1 Llaneros (3-4 en penales) | Octavos de final (Copa).

30.08.2026 | Independiente Medellín 2-1 Llaneros | Fecha 8.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jonathan Ortiz (Nariño).

Jonathan Ortiz (Nariño). Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá).

Sebastián Vela (Bogotá). Asistente 2: Jonathan Paniagua (Antioquia).

Jonathan Paniagua (Antioquia). Cuarto árbitro: José Ortiz (Norte de Santander).

José Ortiz (Norte de Santander). VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).

Nicolás Rodríguez (Bogotá). AVAR: Juan García (Antioquia).

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