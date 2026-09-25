Guastatoya vs San Pedro en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Guastatoya San Pedro, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya y San Pedro protagonizarán un duelo directo en la parte alta de la tabla cuando se enfrenten este sábado 26 de septiembre en el estadio David Cordón Hichos, por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Separados por apenas un punto, ambos equipos llegan con rachas positivas y mucho en juego: el Pecho Amarillo intentará defender el tercer lugar, mientras que los Súper Gallos buscarán una victoria que les permita superar a su rival en la clasificación.

Guastatoya ocupa el tercer lugar con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y tres derrotas. El conjunto dirigido por Martín García acumula cuatro encuentros sin perder y viene de conseguir dos triunfos importantes: venció por 2-1 a Xelajú MC y repitió el marcador frente a Comunicaciones. Ahora, el Pecho Amarillo buscará aprovechar el respaldo de su afición para sumar su tercera victoria consecutiva y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Apertura.

Por su parte, San Pedro marcha cuarto con 18 unidades, tras cinco triunfos, tres empates y dos derrotas, y se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato después de su ascenso. Los Súper Gallos suman cinco jornadas sin conocer la derrota, aunque afrontan esta visita con una ausencia importante en el banquillo: Edwin Vásquez recibió una suspensión de seis meses tras el incidente con Keneth Valdez, futbolista de Cobán Imperial. El conjunto sampedrano deberá responder a ese contratiempo para sostener su protagonismo en el torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs San Pedro de la jornada 11 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y San Pedro será el sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs San Pedro hoy

San Pedro no podrá contar con Germán Águila, expulsado en el partido ante Cobán Imperial, mientras que Guastatoya no cuenta con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Edwin Vásquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya: Rubén Escobar; Andy Contreras, Emanuel Yori, José Almanza; Javier Estrada, Carlos Alvarado, Marlon Sequén, Ariel Lon; Bryan Lemus, Nicolás Lovato y Víctor Ávalos. DT: Martín García.

San Pedro: Vander Cruz; Steveth Chacón, Renny Folleco, David Álvarez, Edwin Fuentes; Luigui Calderón, Romario Gómez, Edgar Macal; Sebastián Colón, Luis Martínez y Yasnier Matos. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs San Pedro en Liga de Guatemala

Guastatoya y San Pedro todavía no se han enfrentado en el torneo nacional.

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