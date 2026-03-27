Checo Pérez analiza las fallas de Cadillac que condicionaron las prácticas del Gran Premio de Japón

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un problema con Alex Albón que marcó su paso en las Prácticas Libres 1 dentro del Circuito de Suzuka del Gran Premio de Japón

Checo Pérez y sus preocupaciones previo al GP de Japón | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez vivió una jornada complicada en las primeras dos prácticas del Gran Premio de Japón 2026, celebradas este viernes 27 de marzo (jueves en Latinoamérica), luego de verse involucrado en un toque con Alex Albon y, posteriormente, enfrentar un problema con el despliegue de energía en su monoplaza. A pesar de estos contratiempos, el piloto de Cadillac no ocultó las dificultades y explicó con claridad lo ocurrido en cada uno de los incidentes que marcaron sus primeros días al volante en el Circuito de Suzuka.

El conductor mexicano experimentó sensaciones irregulares durante la jornada. Aunque logró salir a pista en la primera sesión, su actividad se vio interrumpida por el incidente con Alex Albon, el cual no derivó en sanciones para ninguno de los dos pilotos. Las autoridades determinaron que el contacto fue consecuencia de un error de comunicación entre las partes involucradas.

“Esta mañana hemos completado la mayor parte del programa y el coche se ha mostrado bastante equilibrado. Me perdí una vuelta al final de la sesión por el incidente con Albon, lo que luego afectó al resto del día, ya que salimos tarde por la tarde”, declaró Checo Pérez frente a los medios de comunicación.

El incidente ocurrido en la primera práctica terminó condicionando por completo el rendimiento de Sergio ‘Checo’ Pérez en la siguiente sesión, ya que los ingenieros de Cadillac se vieron obligados a revisar a fondo el monoplaza, lo que retrasó considerablemente su regreso a pista. Cuando finalmente pudo reincorporarse, el mexicano no logró rodar con normalidad, pues su automóvil parecía arrastrar problemas mecánicos que le hicieron perder tiempo valioso y le impidieron encontrar ritmo durante la jornada.

“Cuando salí, tuvimos otro problema con el despliegue de energía y perdimos mucho tiempo por vuelta. No ha sido un día de los más sencillos y es difícil sacar muchas conclusiones, pero analizaremos también todo lo de Valtteri y mañana tendremos un día más tranquilo”, indicó el conductor de Cadillac.

El Gran Premio de Japón se presenta como una oportunidad clave para que Cadillac recupere terreno en el campeonato mundial tras sus primeras tres carreras desde su debut en la Fórmula 1. En paralelo, Sergio ‘Checo’ Pérez llega a esta cita con un significado especial, ya que este viernes 27 de marzo celebra 15 años desde su debut en la máxima categoría, ocurrido en el Gran Premio de Australia.

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