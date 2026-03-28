México vs Ghana: fechas de preventa y venta de boletos para el amistoso en Puebla rumbo al Mundial 2026

La selección nacional disputará un nuevo partido de preparación en mayo rumbo a la Copa del Mundo 2026

El Tri recibirá a Ghana el próximo 22 de mayo | Reuters

La selección mexicana tiene confirmado un nuevo compromiso dentro de su calendario de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El enfrentamiento ante Ghana, programado para el próximo 22 de mayo en Puebla, forma parte de la serie de partidos amistosos que buscan consolidar la estructura del equipo en una etapa clave previa al torneo.

Este tipo de duelos permiten al cuerpo técnico observar rendimientos individuales, ajustar esquemas y medir al equipo ante rivales de distintas características. La elección de Ghana responde a la intención de enfrentar estilos físicos e intensos, en línea con los retos que México encontrará en la próxima Copa del Mundo.

México vs Ghana ¿Cuándo y dónde es el partido amistoso de la Fecha FIFA de mayo 2026?

El partido amistoso entre México y Ghana se disputará el 22 de mayo de 2026, como parte de la Fecha FIFA previa al arranque de la Copa del Mundo. Este compromiso será fundamental para la plantilla del Vasco Aguirre, que busca llegar con ritmo competitivo y ajustes definidos al torneo internacional.

La sede confirmada es el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, inmueble que recibirá nuevamente a la selección en un partido de carácter preparatorio. La última vez que el Tri disputó un partido en la casa de los camoteros fue el duelo amistoso ante el Valencia de España que terminó en empate 2-2.

¿Cuándo será la preventa de boletos para el México vs Ghana? Fechas y horarios oficiales

La preventa exclusiva para este encuentro se llevará a cabo del 30 de marzo al 3 de abril de 2026, bajo el esquema habitual que da prioridad a clientes de la institución financiera encargada de la preventa. Este periodo permitirá acceder de forma anticipada a las entradas antes de la apertura al público general.

De acuerdo con la información oficial, los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Boletomóvil. El acceso a la preventa comenzará a partir de las 9:00 horas y se mantendrá activo hasta las 23:59 del 2 de abril, o hasta agotar existencias, en función de la demanda registrada durante las primeras horas del proceso.

¿Habrán promociones para los usuarios del banco de la preventa?

Los usuarios de la institución financiera participante contarán con beneficios específicos durante el periodo de preventa, enfocados en facilitar la adquisición de boletos bajo esquemas de financiamiento accesibles.

Entre las promociones confirmadas se encuentran opciones de pago a 5 y 10 meses sin intereses, aplicables a compras realizadas con tarjetas del banco patrocinador. Estas condiciones buscan incentivar la compra anticipada y ampliar el acceso a los aficionados interesados en asistir al encuentro en Puebla.

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