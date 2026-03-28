Lista la final del Morelia Open 2026: Juan Pablo Ficovich vs Borna Gojo, en vivo por Claro Sports

El argentino busca romper su racha sin títulos en México ante un croata que llega sólido desde el servicio tras dominar su semifinal

Horario y dónde ver la gran final del Morelia Open | Claro Sports

Juan Pablo Ficovich se convirtió en el primer finalista del Morelia Open 2026 tras imponerse a Luka Pavlovic por 6-1, 3-6, 6-2 en el Club Tres Marías. El argentino marcó condiciones desde el inicio, aprovechando los errores del francés y atacando constantemente su poca movilidad, en un planteamiento claro que le permitió tomar ventaja rápida en el partido y sostener el ritmo en los intercambios.

El segundo set cambió la dinámica cuando el galo encontró mayor efectividad con el servicio y logró equilibrar el desarrollo del encuentro. En ese tramo, el sudamericano cometió errores puntuales que abrieron la puerta a un quiebre decisivo, suficiente para que el francés se quedara con el parcial 6-3 y forzara la definición a un tercer set.

En el parcial definitivo, Ficovich retomó el control con mayor solidez desde el fondo y mejor manejo de los momentos clave. Un quiebre temprano, tras una doble falta de Pavlovic, marcó la diferencia y le permitió administrar la ventaja hasta cerrar el 6-2 final, confirmando su pase a una nueva final en territorio mexicano.

En la otra semifinal, Borna Gojo superó al colombiano Nicolás Mejía en sets corridos por 6-4, 7-6 (5), en un partido donde impuso su potencia desde el servicio. El croata acumuló 16 aces y sostuvo sus turnos con autoridad, limitando las opciones de su rival y evitando intercambios largos que pudieran comprometer su dominio.

El primer set se definió con un solo quiebre a favor del europeo, suficiente para inclinar el parcial 6-4 en un desarrollo cerrado. El colombiano tuvo dificultades para responder al saque del croata, que encontró puntos rápidos y mantuvo el control en los momentos clave del encuentro.

En el segundo set, Mejía logró adelantarse 4-2, pero Gojo reaccionó y recuperó terreno hasta forzar el tiebreak. En el desempate, el croata volvió a imponer condiciones con su servicio y aprovechó un mini break para cerrar 7-5, sellando su pase a la final del torneo en Morelia.

¿Cómo y cuándo se juega la gran final del Morelia Open 2026? Fecha y horario

La final del Morelia Open 2026 se disputará este sábado 28 de marzo a las 17:00 horas en el Club Tres Marías, escenario que ha concentrado toda la actividad del torneo y donde se definirá al campeón del ATP Challenger 125 en México, en una jornada que marcará el cierre del evento.

El partido reunirá a dos perfiles distintos en cancha, con Ficovich buscando su primer título en México tras cuatro finales perdidas, mientras que Gojo llega en un momento sólido de la temporada, lo que anticipa un duelo condicionado por el ritmo de juego y el control desde el servicio.

Juan Pablo Ficovich vs Borna Gojo: ¿Quién transmite en vivo la final del Morelia Open y dónde ver por TV y online?

El partido entre Juan Pablo Ficovich y Borna Gojo se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports desde el Club Tres Marías. En este escenario se definirá al campeón del Morelia Open 2026, con un duelo que enfrenta a dos jugadores que resolvieron sus semifinales desde planteamientos distintos y que ahora buscan cerrar la semana con el título.

La transmisión estará disponible en televisión y en nuestros canales digitales. Habrá seguimiento punto a punto de lo que ocurra en cancha, con lectura inmediata de los momentos clave, los quiebres que inclinen el partido y los ajustes que marquen diferencia en el desarrollo del juego entre el argentino y el croata.

¿Quiénes son Juan Pablo Ficovich y Borna Gojo y cómo llegan a la final del Morelia Open?

Juan Pablo Ficovich llega a la final del Morelia Open 2026 como un jugador consolidado en el circuito Challenger, con experiencia acumulada en finales dentro de Latinoamérica y con tres títulos en esta categoría. El argentino ha construido su carrera principalmente en torneos de este nivel, manteniéndose competitivo dentro del Top 200 y alcanzando su mejor ranking como 125 del mundo.

Su historia en México ha sido constante pero sin títulos, con finales disputadas en Cuernavaca, Aguascalientes, León y Mérida sin poder coronarse. En Morelia disputará su quinta final en el país, luego de vencer a Luka Pavlovic en semifinales con un partido donde aprovechó los errores del rival y mantuvo control táctico durante la mayor parte del encuentro.

Borna Gojo llega a la final con una mejor clasificación histórica dentro del circuito, al haber alcanzado el puesto 72 del mundo, los octavos de final del US Open en 2023, y superar el millón de dólares en ganancias a lo largo de su carrera. En enero de 2024, su ranking sufrió un duro golpe, tras una lesión de espalda que lo mantuvo fuera de competencia durante varios meses.

Este año, atraviesa un momento competitivo. Su camino en Morelia incluyó la eliminación de la raqueta número 1 de México, Rodrigo Pacheco, y la victoria en semifinales sobre Nicolás Mejía, donde destacó con 16 aces y 24 tiros ganadores, confirmando su dependencia del servicio como principal arma.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores dentro del circuito profesional. No existen antecedentes entre ambos, por lo que la final del Morelia Open abrirá su historial directo en un contexto de definición, sin referencias previas que marquen tendencia en el desarrollo del partido.

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