Scaloni reconoce mal juego de Argentina ante Mauritania pero descarta preocupación rumbo al Mundial 2026

El estratega lamentó la lesión de Joaquín Panichelli, pero reconoció el mal juego del equipo no se derivó por la tristeza que provocó dicha noticia

Lionel Scaloni no se preocupa por el nivel mostrado de Argentina | Reuters

Por: Charly Siffredi.

Lionel Scaloni, director técnico de la selección Argentina, habló tras el triunfo 2-1 sobre Mauritania en el primer amistoso de la Fecha FIFA disputado en La Bombonera. El entrenador compareció en conferencia de prensa, donde analizó el desempeño del equipo y dejó claro que el funcionamiento no fue el esperado.

“El partido no fue bueno, este equipo puede jugar mucho mejor”, señaló el estratega, quien adelantó que el próximo martes Argentina enfrentará a Zambia en el mismo escenario. Además, los jugadores que no tuvieron minutos disputarán un amistoso ante la selección sub 20.

Scaloni reconoció que el rendimiento colectivo quedó por debajo de lo esperado, aunque destacó que el encuentro dejó algunas conclusiones. “Es verdad que el partido no fue bueno, esa es la realidad. Pero se sacan muchísimas conclusiones. Rivales fáciles no hay y este encuentro sirve para lo que viene”, explicó el técnico nacido en Pujato.

El seleccionador también habló sobre el desempeño individual de los jugadores que tuvieron participación. “Este equipo puede jugar mucho mejor. A los chicos que pudimos ver, cada uno aportó lo suyo. Lo cierto es que cuando el conjunto no hace un buen partido es muy difícil que algún nombre en particular se pueda salvar solo”, indicó.

Sobre el resultado y si este genera inquietud de cara a la Copa del Mundo, Scaloni fue directo. “No hay preocupación en sí, lo que debemos hacer ahora es corregir como siempre cosas, mirarlas y trabajar para que no se repitan”, afirmó el entrenador.

El técnico también explicó la decisión de que Lionel Messi ingresara en la segunda parte. “Lo hablamos con él en la previa, que no iba a jugar desde el arranque sino un rato”, comentó sobre la participación del capitán argentino.

Además, Scaloni se refirió al análisis del partido y a lo que viene en el calendario inmediato. “No se jugó bien ni en el primer tiempo ni en el segundo. El equipo no estuvo bien y está bueno decirlo, reconocerlo. Ahora hay que trabajar y corregir lo que sea necesario”, concluyó.

Por último, el estratega sudamericano lamentó la lesión del delantero Joaquín Panichelli, tras haber sufrido una rotura de ligamentos que lo dejará fuera del a Copa del Mundo 2026. Aunque quiso dejar en claro que la triste noticia, que significó un duro golpe para el plantel, no influyó en el rendimiento de la Albiceleste en el duelo de esta noche.

“Lo de Joaquín fue muy triste, tendría que haber empezado la conferencia con eso. No influye en el rendimiento que tuvo hoy el equipo respecto al cuidado de una lesión, pero sí fue un momento muy feo para todos los jugadores. Aunque el partido no se justifica en una posible lesión”.

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