Posibles alineaciones del Internacional de Bogotá vs Junior por la Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos al juego entre Internacional de Bogotá y Junior.

Internacional de Bogotá vs Junior, previa | Claro Sports

La Liga BetPlay Dimayor 2026-I continúa con su desarrollo. Por la jornada número 14, Internacional de Bogotá recibe en su casa, el Estadio Metropolitano de Techo, al Junior de Barranquilla. Dos clubes que actualmente están dentro de las primeras ocho posiciones del Fútbol Profesional Colombiano 2026.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Inter de Bogotá: Wuilker Fariñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné; Dereck Moncada, Johan Caballero y Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño.

Posible alineación de Junior para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Cristian Barrios, Bryan Castrillón; Jannenson Sarmiento y Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.

¿Cómo y dónde ver Inter de Bogotá vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro en el Estadio Metropolitano de Techo arrancará a las 4:10 p.m. del domingo 29 de marzo se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos del Internacional de Bogotá

21.03.2026 | Atlético Nacional 3-0 Inter de Bogotá | Fecha 13.

18.03.2026 | Inter de Bogotá 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 12.

14.03.2026 | Inter de Bogotá 0-0 Atlético Bucaramanga | Fecha 11.

05.03.2026 | Llaneros 1-1 Inter de Bogotá | Fecha 10.

Últimos partidos del Junior

24.03.2026 | Junior 2-0 Atlético Bucaramanga | Fecha 13.

19.03.2026 | Independiente Medellín 2-0 Junior | Fecha 12.

15.03.2026 | Junior 2-1 Fortaleza | Fecha 11.

10.03.2026 | Junior 0-4 Atlético Nacional | Fecha 3 (reprogramado).

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

Árbitro central: Javier Villa (Antioquia) .

. Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia).

Miguel Roldán (Antioquia). Asistente 2: Fabián Hernández (Huila).

Fabián Hernández (Huila). Cuarto árbitro: Heiberth Calvo (Bogotá).

Heiberth Calvo (Bogotá). VAR: Never Manjarrez (Córdoba).

Never Manjarrez (Córdoba). AVAR: Carlos Díaz (Casanare).

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