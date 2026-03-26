Checo Pérez responde a Andretti y explica el reto de Cadillac en el GP de Japón

El mexicano responde al directivo, defiende su nivel en Cadillac y apunta al desarrollo como clave para competir tras un inicio con problemas en F1

El piloto señala que la clave está en el desarrollo | Reuters

Checo Pérez llegó a Suzuka con un mensaje claro: no se siente fuera de ritmo y considera que su regreso a la Fórmula 1 ha sido competitivo desde el arranque. En la previa del Gran Premio de Japón, el mexicano respondió a la observación de Mario Andretti, quien había señalado que tanto él como Valtteri Bottas lucían “un poco oxidados” en el inicio del proyecto de Cadillac. Checo, sin rodeos, defendió su rendimiento y dejó ver que su lectura del arranque de temporada es distinta.

El tapatío también aprovechó su paso por el circuito japonés para exponer que el verdadero examen para Cadillac no pasa únicamente por terminar carreras, también por acelerar su desarrollo técnico frente a rivales mucho más hechos. Tras las primeras fechas en Australia y China, Checo hizo un balance positivo de su nivel al volante, pero al mismo tiempo reconoció que la escudería aún debe cerrar una brecha importante si quiere competir con más consistencia.

La respuesta de Checo a Mario Andretti

La declaración de Andretti encendió el tema en Suzuka, pero el mexicano respondió con argumentos ligados a lo que ha mostrado desde que volvió a subirse al auto de Cadillac. Ante los medios, el mexicano dejó claro que su sensación interna es positiva: “Para ser honesto, creo que hemos estado rindiendo a un nivel muy alto. Especialmente, estaba muy contento con mi fin de semana en Melbourne, mi primera clasificación. Estaba bastante satisfecho con eso”.

Checo sostuvo que el análisis de sus dos primeras carreras no puede hacerse sin tomar en cuenta los contratiempos que afectaron a Cadillac. Por eso añadió, de manera natural, que “en la carrera tuvimos escenarios muy diferentes, sufrimos mucho daño. Así que no ha sido algo realmente sencillo. Shanghái no fue un fin de semana sencillo, tuve mucho daño en la carrera”. El piloto mexicano puso así el énfasis en el contexto de cada prueba, más que en una supuesta falta de adaptación.

Un inicio con señales positivas en lo personal

Más allá de los problemas que ha enfrentado en pista, Checo remarcó que su rendimiento individual lo deja satisfecho. En su valoración del arranque de campaña, el mexicano explicó: “No he tenido un fin de semana completo, por así decirlo, pero creo que en términos de mi desempeño estoy bastante contento. Al regresar, inmediatamente estuve al ritmo en un par de días. Creo que estoy en un buen lugar en lo que respecta a mi conducción”, concluyó. Esa frase resume el tono con el que afronta Suzuka: confianza en su manejo, pero conciencia de que todavía falta redondear un fin de semana limpio.

Ese diagnóstico también encaja con lo que Cadillac ha vivido en sus primeras dos paradas del año. Australia dejó un debut complejo para la nueva estructura, mientras que China ofreció una señal más alentadora al ver a sus dos autos completar la carrera; aun así, los tiempos y los incidentes dejaron claro que el equipo sigue en una fase de construcción competitiva.

El desarrollo, el gran reto de Cadillac

Checo no escondió que el mayor desafío de Cadillac empieza ahora: desarrollar más rápido que sus rivales en una parrilla donde casi todos llevan años de ventaja. Por eso valoró lo hecho en Shanghái, pero sin perder de vista el siguiente escalón. “Creo que China fue muy alentador para todo el equipo al terminar con ambos autos. Ya es un logro bastante importante, considerando que no muchos equipos han podido hacerlo. Así que eso ha sido muy prometedor, pero, por otro lado, también miramos los tiempos de vuelta y podemos ver que necesitamos desarrollar. Desarrollar significa superar en desarrollo a nuestros rivales, lo cual es algo bastante difícil de hacer en la Fórmula 1. Pero creo que tenemos una buena estructura, el equipo está en una buena posición, y ojalá cuando empecemos a desarrollarnos podamos dar pasos importantes”.

A partir de ahí, el mexicano fue todavía más directo al señalar dónde está la vara para una escudería nueva como Cadillac. “Ese es el mayor desafío que enfrenta Cadillac como equipo, porque estos equipos llevan aquí desde hace tiempo. Realmente necesitamos estar en nuestro mejor nivel y ahora es el momento en el que todos tenemos que demostrar que podemos hacerlo como equipo”.

Pese a todo, Checo considera que Cadillac está cumpliendo con lo previsto en este arranque, aunque la exigencia interna ya apunta a recortar diferencias cuanto antes. En ese sentido, remató: “Creo que por ahora estamos en el objetivo. Aún es temprano, así que estoy contento con dónde estamos actualmente. Pero al mismo tiempo, progresamos mucho de la primera carrera a la segunda y quiero ver lo mismo. Todos queremos ver un gran progreso y queremos empezar a cerrar la brecha ahora mismo”.

La última advertencia de Checo en Suzuka fue también una invitación a no sacar conclusiones prematuras sobre el techo del proyecto. El mexicano insistió en que todavía hay margen para mostrar más si el equipo logra ejecutar mejor sus fines de semana. “Creo que solo el tiempo lo dirá, pero sigo viendo que hay mucho potencial si maximizamos nuestros fines de semana. No creo que hayamos maximizado el fin de semana en Shanghái. Tuvimos muchos problemas allí y creo que si somos capaces de maximizar nuestros fines de semana estaremos en una muy buena posición”. Así, Checo llegó al GP de Japón con dos ideas firmes: su nivel está donde quiere que esté, y el verdadero examen para Cadillac apenas comienza.

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