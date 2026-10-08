¡Todo o nada en el GP de Singapur! Checo Pérez apuesta por un resultado importante para Cadillac

El piloto mexicano llega al circuito urbano de Marina Bay con la intención de acercarse a la zona de puntos y aprovechando el formato Sprint

El piloto mexicano se sincera en el último tramo de la temporada | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez considera que el Gran Premio de Singapur podría representar la última oportunidad de Cadillac para conseguir un resultado importante en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto mexicano llega al circuito urbano de Marina Bay con la intención de acercarse a la zona de puntos, consciente de las limitaciones de su monoplaza, pero también de las posibilidades que ofrece un fin de semana con formato Sprint para competir frente a escuderías que han mostrado un mejor rendimiento.

Después de una carrera en la que logró involucrarse por momentos en la pelea de la zona media, Checo Pérez confía en que las características del trazado de Singapur puedan reducir las diferencias entre Cadillac y sus rivales. Sin embargo, el tapatío reconoció que la escudería no tiene previstas nuevas actualizaciones para su automóvil, situación que obliga al equipo a buscar alternativas para mejorar sus resultados: “Sí, creo que es una buena oportunidad para nosotros. Probablemente la última, ya sabes, para hacer algo importante, incluso con la diferencia que tenemos actualmente con el auto y sabiendo que no estamos trayendo ninguna actualización”, declaró ante los medios de comunicación.

El mexicano fue más allá al señalar que la carrera en Marina Bay podría marcar el cierre de las posibilidades reales de Cadillac para aspirar a un resultado destacado durante el resto del campeonato. Aunque el equipo todavía trabaja para reducir la distancia con sus competidores, Pérez sabe que el margen de mejora es limitado: “Creo que es probablemente nuestra última buena oportunidad de intentar conseguir un buen resultado, un resultado fuerte aquí. Sería algo crucial para nosotros”, añadió el piloto, quien buscará aprovechar su experiencia en un circuito donde consiguió la victoria en 2022.

Una de las principales esperanzas de Cadillac está en el formato Sprint, que modifica la preparación habitual de los equipos al reducir a una sola sesión de entrenamientos libres de 60 minutos el tiempo disponible antes de la primera clasificación. Para Checo, esta circunstancia puede convertirse en una ventaja, especialmente por las dificultades que representa encontrar el ritmo adecuado entre los muros de Marina Bay: “Me gusta mucho. Creo que añade un poco más de incertidumbre al fin de semana, un poco más de tensión”, explicó sobre el formato de competencia.

La experiencia de Pérez en los circuitos callejeros podría resultar determinante para intentar compensar las diferencias de rendimiento entre monoplazas. El mexicano considera que disponer de menos tiempo para preparar el automóvil aumenta la importancia de la capacidad de adaptación de cada piloto: “En un circuito callejero, en una carrera donde es tan difícil ganar confianza y velocidad, creo que es bueno. Considero que el piloto puede hacer un poco de diferencia en este tipo de fines de semana. Normalmente en un trazado urbano te toma algo de tiempo tomar ritmo, así que hacer una práctica y de ahí ir directo a la clasificación me parece excelente”, comentó.

A pesar de las expectativas que genera el Gran Premio de Singapur, Checo Pérez dejó claro que Cadillac continúa enfrentando problemas de rendimiento relacionados con la aerodinámica de su monoplaza. El tapatío explicó que las dificultades no están necesariamente en el comportamiento general del automóvil, sino en las características que le impiden alcanzar mejores velocidades y competir en igualdad de condiciones: “El balance del auto no es malo. Creo que tenemos un balance correcto. El único problema es que no tenemos carga aerodinámica y tenemos demasiada resistencia al avance, somos lentos. Pero en general, sí, hemos ganado confianza en el coche”, reconoció.

Ante este panorama, Cadillac tendrá que asumir riesgos para intentar superar sus propias limitaciones, particularmente durante las sesiones de clasificación, donde una buena posición de salida puede ser determinante en un circuito que ofrece pocas oportunidades para adelantar. Pérez reconoció que el equipo necesita conseguir un rendimiento superior al que normalmente permite su monoplaza si pretende acercarse a los primeros diez lugares: “Tenemos que hacerlo, porque especialmente para la clasificación necesitamos ser capaces de rendir masivamente por encima del nivel para recuperar algo”, aseguró el mexicano.

El antecedente de Azerbaiyán alimenta las expectativas de Checo Pérez para el fin de semana en Singapur, pues considera que las decisiones tomadas por Cadillac en aquella carrera demostraron que todavía pueden competir por posiciones más favorables cuando las condiciones lo permiten: “Baku fue un buen ejemplo, con suerte aquí puede ser algo similar”, señaló el tapatío, quien afrontará el desafío de Marina Bay con la intención de transformar esas oportunidades en un resultado que permita a la escudería dar un paso adelante antes de la recta final de la temporada 2026.