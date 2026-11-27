La colombiana llega a esta instancia después de clasificarse a los Playoffs, ocupando actualmente la posición 12 de la clasificación

Tatiana Calderón, piloto colombiana/ SG28 Nascarteam.

La NASCAR Brasil Series llega este fin de semana a su última y decisiva fecha de la temporada 2026, y Tatiana Calderón, piloto Claro

de la Escudería Telmex, se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Autódromo Internacional Nelson Piquet, en Brasilia, donde la categoría disputará su gran final con tres carreras programadas para el domingo 29 de noviembre.

La colombiana llega a esta instancia después de clasificarse a los Playoffs, ocupando actualmente la posición 12 de la clasificación. Con tres carreras y puntos importantes todavía en juego, Calderón buscará escalar posiciones y cerrar el campeonato entre los diez mejores de la general, además de pelear por el reconocimiento como Rookie of the Year en su primera temporada en NASCAR Brasil.

La última fecha tendrá un ingrediente especial: será la primera vez que Tatiana compita en el circuito de Brasilia y, además, la primera visita de la categoría a esta configuración del trazado. Se utilizará el anillo externo del autódromo, un recorrido de aproximadamente 2.919 metros y cinco curvas de alta velocidad, conectadas por largas rectas que le dan características muy particulares, similares a las de un óvalo.

Se trata de un circuito bastante atípico, en el que todas las curvas se recorren en el mismo sentido (horario). Esta característica representa un reto importante para los equipos, especialmente en la puesta a punto y la gestión de los neumáticos, ya que las cargas laterales se concentran de manera más constante sobre un mismo lado del vehículo. Encontrar el equilibrio adecuado para mantener velocidad, estabilidad y rendimiento durante las carreras será uno de los factores clave del fin de semana.

Para prepararse ante este desafío, la piloto Claro ha dedicado numerosas horas de trabajo al simulador, buscando familiarizarse con el trazado y llegar con la mejor preparación posible a una pista completamente nueva para ella.

“Llegamos a Brasilia para la gran final de NASCAR Brasil, y será mi primera vez en este circuito. Es un óvalo de cinco curvas muy rápidas, muy especial, y hemos trabajado muchísimo en el simulador para llegar lo mejor preparada posible. Después de liderar en la etapa pasada y de ganar en Curvelo, queremos cerrar el año de la mejor manera: peleando por el Rookie of the Year y por el top 10 del campeonato. Gracias a todos mis patrocinadores, a SG28 Racing y a Pole Motorsport por creer en este proyecto. ¡Vamos con todo!”, declaró Tatiana Calderón.

Con esta fecha se cierra una temporada de importantes aprendizajes y resultados para la colombiana, que consiguió una victoria en Curvelo y ha sido protagonista en diferentes momentos del campeonato. Las tres carreras del domingo serán la última oportunidad para sumar puntos y alcanzar sus objetivos deportivos en esta primera experiencia en la categoría.

Después de la gran final de NASCAR Brasil, el próximo compromiso de Tatiana Calderón será en el GT de las Américas, en Panamá, donde continuará su actividad deportiva internacional.

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Horarios del fin de semana (Hora colombiana)

Viernes 27 de noviembre: 2:20 p.m. Entrenamiento libre 1.

2:20 p.m. Entrenamiento libre 1. Sábado 28 de noviembre: 8:20 a.m. Entrenamiento libre 2 – 12:00 p.m. Clasificación

8:20 a.m. Entrenamiento libre 2 – 12:00 p.m. Clasificación Domingo 29 de noviembre: 7:00 a.m. Carrera 1 – 12:05 p.m. Carrera 2 y 3 (50min +1 Vuelta).

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