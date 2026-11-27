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Malacateco Marquense, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense se juega en Malacatán el último boleto a la fase final del Apertura 2026. Los Leones visitan este sábado a Malacateco por la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala, a un punto del sexto lugar y pendientes de lo que hagan San Pedro y Cobán Imperial. Los Toros, ya eliminados, tienen otro motivo para buscar el triunfo ante su afición: sumar para la permanencia.

Malacateco ocupa el penúltimo puesto con 19 puntos, tras cinco triunfos, cuatro empates y doce derrotas. El equipo de Mauricio Wright cayó 2-0 en su visita a Mixco y sufrió su quinta derrota consecutiva. El cierre en casa le ofrece la oportunidad de cortar esa racha y de empezar el Clausura con tres puntos más en la tabla acumulada, que definirá el descenso al final de la temporada.

Por su parte, Marquense marcha octavo con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y nueve derrotas. El equipo de Fernando Banegas viene de ganarle 2-1 a Aurora en casa. Si vence a los Toros, clasificará siempre que San Pedro no derrote a Guastatoya y Cobán Imperial tampoco gane en su visita a Aurora. Si los Gallos dejan puntos y tanto Marquense como Cobán ganan, importará el margen de ambos triunfos: los Leones llegan con una diferencia de gol de -8, frente al -2 de los cobaneros.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Malacateco vs Marquense de la jornada 22 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Marquense será el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Lucía y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Marquense hoy

Ni Malacateco ni Marquense cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Wright y Fernando Banegas no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Malacateco: Humberto Acevedo; Juan Esqueda, Rudy Comayagua, Andy Soto, Roberto Meneses; Kevin Ramírez, José Javier Longo, Isaías De León, José Ochoa; Eliser Quiñones y José Erik Correa. DT: Mauricio Wright.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Yordin Hernández, Keyner Agustín; Denilson Ochaeta, Brandon De León, Carlos Santos, David Chuc; Alexis Matta; Erick Sánchez y Diego Martínez. DT: Fernando Banegas.

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Marquense:

26 de septiembre de 2026 | Marquense 1-0 Malacateco | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 7 de marzo de 2026 | Marquense 1-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 21 de enero de 2026 | Malacateco 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de noviembre de 2025 | Malacateco 2-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de agosto de 2025 | Marquense 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

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