Tatiana Calderón sube al podio en Puebla en su primera participación en el Circuito Miguel E. Abed

La piloto colombiana de 33 años, Tatiana Calderón, cumplió con una muy buen participación en el Circuito Miguel E. Abed.

Tatiana Calderón hace historia | Claro/Telmex

Tatiana Calderón terminó en el tercer lugar durante su primera participación en el Circuito Miguel E. Abed, en Puebla, México. La piloto Claro de la Escudería Telmex compartió el McLaren 720S GT3 con Juan Diego y consiguió un doble resultado de podio para el equipo, luego de que su compañero se quedara con la victoria.

El resultado llegó después de un fin de semana que comenzó con problemas para el equipo. Durante las primeras prácticas del viernes, una pieza del automóvil sufrió una rotura que impidió continuar con el programa previsto. La situación dejó a Tatiana Calderón y Juan Diego sin participar en las prácticas libres y posteriormente en la sesión de clasificación.

Tatiana Calderón llegó a la carrera sin prácticas ni clasificación

Con el tiempo en contra, el equipo trabajó durante horas para reparar el McLaren 720S GT3 y ponerlo nuevamente en condiciones para competir.

Los trabajos se extendieron hasta la madrugada del domingo. El automóvil quedó listo para afrontar la carrera, aunque los pilotos prácticamente no habían podido completar vueltas de preparación en el Circuito Miguel E. Abed. A pesar de salir en desventaja, Juan Diego consiguió llevarse la victoria, mientras que Tatiana Calderón tuvo un inicio de carrera en el que se ubicó en la pelea por las primeras posiciones.

Tatiana Calderón terminó tercera en el Circuito Miguel E. Abed

Desde los primeros compases de la competencia, Tatiana Calderón consiguió mantener un ritmo que le permitió luchar por las primeras posiciones, pese a no haber tenido la posibilidad de conocer el circuito durante las prácticas. La carrera cambió para la piloto durante la vuelta de entrada a pits, cuando sufrió un contacto que le hizo perder tiempo. Además, algunos segundos perdidos durante su parada tardía en pits la relegaron al tercer lugar.

La pista también fue cambiando conforme avanzaron las vueltas debido a la reducción de agua sobre el trazado. Tatiana logró mantenerse en competencia y finalmente cruzó la meta en la tercera posición. De esta manera, el equipo consiguió un doble podio en Puebla: Juan Diego terminó primero y Tatiana Calderón ocupó el tercer lugar.

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Tatiana Calderón destacó el trabajo del equipo en Puebla

El resultado de Tatiana Calderón llegó después de un fin de semana en el que el equipo tuvo que reparar el automóvil antes de la carrera y afrontar la competencia sin haber realizado prácticas ni clasificación. Tras finalizar la prueba, la piloto de la Escudería Telmex habló sobre lo ocurrido en Puebla.

“Fue un fin de semana muy especial y también muy intenso. Llegamos a la carrera sin haber podido practicar ni clasificar, después de todo el trabajo que hizo el equipo para reparar el auto. Juan Diego hizo una carrera increíble y conseguir la victoria fue un resultado espectacular para todos. En mi caso, creo que teníamos el ritmo para pelear por la victoria; estuvimos dominando buena parte de la carrera, pero los golpes y el tiempo que perdimos en la entrada a pits nos terminaron costando posiciones. Aun así, terminar en el podio en mi primera vez en Miguel E. Abed es algo que me hace muy feliz”, declaró Tatiana Calderón.

La afición mexicana acompañó a Tatiana Calderón

Además del resultado deportivo, uno de los momentos destacados para Tatiana Calderón durante su visita a Puebla fue el respaldo de la afición mexicana. Desde las tribunas y durante los encuentros con los aficionados, varias personas se acercaron para acompañarla. Entre quienes asistieron al circuito hubo mujeres y niñas que llegaron para apoyarla y compartir su interés por el automovilismo.

“Y lo que más me llevo de Puebla es el cariño de la gente. Fue impresionante ver cuántas personas fueron a apoyarnos y, especialmente, tantas mujeres y niñas que se acercaron. Sentir ese respaldo es una motivación enorme y demuestra que cada vez somos más las mujeres que estamos encontrando nuestro lugar dentro del automovilismo”, añadió la piloto.

El tercer lugar en el Circuito Miguel E. Abed representa un nuevo resultado para Tatiana Calderón en su primera participación en este trazado, después de afrontar la competencia sin prácticas ni clasificación y con un McLaren 720S GT3 que tuvo que ser reparado antes de la carrera.

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