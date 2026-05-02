Daniel Suárez arrancará en la primera fila de la NASCAR Cup Series Texas 

El mexicano firma su mejor sábado del año en NASCAR, partirá segundo en Texas y buscará su primer podio de 2026 tras un sólido rendimiento en clasificación

Foto por JAMES GILBERT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Daniel Suárez largará desde la primera fila en Texas. El piloto mexicano se quedó a solo 0.003 segundos de la pole en la clasificación de la NASCAR Cup Series en el Texas Motor Speedway, firmando una de sus vueltas más competitivas de la temporada

El resultado se construyó desde una ejecución limpia en la segunda ronda de clasificación, donde Suárez marcó una vuelta de 28.225 segundos que lo colocó momentáneamente como referencia. El registro llegó después de un fin de semana complejo, ya que en la práctica perdió un neumático y tuvo que regresar con cuidado a pits, situación que no comprometió su rendimiento en el momento clave.

La diferencia final fue mínima. Carson Hocevar, su compañero de equipo, fue el último en salir y mejoró el tiempo por apenas tres milésimas con una vuelta de 28.222 segundos. El 1-2 de Spire Motorsports representa la primera vez que el equipo acapara la primera fila en la Cup Series.

Tras asegurar la primera fila, El mexicano reconoció el trabajo del equipo y la potencia del auto en clasificación, destacando que el rendimiento mostrado es consecuencia directa del esfuerzo interno. La cercanía con la pole también confirma que el margen competitivo en este tipo de pistas es mínimo y que cada detalle en la vuelta lanzada marca diferencias. El tercer puesto fue para Chris Buescher con 28.275 segundos, seguido por Denny Hamlin y Chase Briscoe, ambos con 28.304.

Para Suárez, la posición de salida abre un escenario claro de objetivos. El mexicano buscará superar su mejor resultado de la temporada, que hasta ahora es un quinto lugar en Atlanta, y tiene la oportunidad real de pelear por su primer podio del año en un circuito donde ya ha mostrado ritmo competitivo en campañas anteriores.

El resultado también impacta directamente en la clasificación general. Suárez llega a Texas ubicado en la posición 14 del campeonato, por lo que una actuación sólida en la carrera le permitiría escalar posiciones en una zona media que se mantiene apretada en puntos y donde cada resultado dentro del top 10 modifica el orden.

Parrilla de salida NASCAR Cup Series Texas 2026

Carson Hocevar Daniel Suárez Chris Buescher Denny Hamlin Chase Briscoe Kyle Busch Christopher Bell Tyler Reddick Alex Bowman Ty Gibbs Kyle Larson Connor Zilisch Austin Cindric Chase Elliott William Byron Ross Chastain Corey Heim Riley Herbst Michael McDowell Ryan Preece Erik Jones Ricky Stenhouse Jr. Joey Logano Josh Berry Brad Keselowski AJ Allmendinger Cole Custer Noah Gragson Cody Ware Shane van Gisbergen Ryan Blaney Todd Gilliland John Hunter Nemechek Zane Smith Ty Dillon Chad Finchum Bubba Wallace Austin Dillon

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