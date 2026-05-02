Entrenamiento de core, el secreto de Lewis Hamilton para tener un abdomen de acero y rendir en F1

A través de ejercicios funcionales con su propio peso y herramientas como sliders, el piloto trabaja estabilidad, resistencia y control

Hamilton, ejemplo dentro y fuera de las pistas | Reuters

Lewis Hamilton ha convertido la preparación física en una parte clave de su carrera dentro de la Fórmula 1. Desde su debut en 2007, el piloto británico ha mantenido una rutina constante que combina fuerza, resistencia y trabajo funcional, con el objetivo de sostener su rendimiento en cada competencia.

A través de sus redes sociales, Hamilton comparte parte de sus entrenamientos, donde destaca el enfoque en el core, una zona fundamental para los pilotos. Este tipo de trabajo no solo tiene impacto en lo físico, también influye directamente en la estabilidad y el control dentro del monoplaza durante las carreras.

¿Qué es el entrenamiento de core que realiza Lewis Hamilton?

El entrenamiento de core que realiza Lewis Hamilton se basa en ejercicios funcionales que trabajan la zona media del cuerpo, incluyendo abdomen, espalda baja y oblicuos. A diferencia de las rutinas tradicionales, el piloto utiliza movimientos que requieren estabilidad, equilibrio y coordinación.

Entre los ejercicios que practica destacan el pike unilateral, la plancha lateral con desplazamiento, las flexiones con apoyo en plataforma deslizante y variantes de movimientos dinámicos con sliders. Estos ejercicios se realizan con el propio peso corporal y, en algunos casos, con resistencia adicional, lo que incrementa la exigencia del trabajo muscular.

¿Cómo obtener un abdomen de acero con entrenamiento de core? El piloto de F1 lo comparte

Hamilton demuestra que no es necesario pasar largas horas en el gimnasio para fortalecer el abdomen. Su rutina se basa en ejercicios que activan varios grupos musculares al mismo tiempo, lo que permite desarrollar fuerza de manera eficiente.

Movimientos como el pike, donde se eleva la cadera desde una posición de plancha, o la plancha lateral con desplazamiento, ayudan a trabajar tanto la parte frontal como lateral del abdomen. Además, la inclusión de elementos deslizantes o superficies que generan inestabilidad obliga al cuerpo a mantenerse firme durante todo el ejercicio.

La clave está en la constancia, la correcta ejecución de los movimientos y el control del cuerpo. Este tipo de entrenamiento no solo busca definición, sino también funcionalidad y resistencia.

¿Es importante tener una buena preparación física si eres piloto de Fórmula 1?

La preparación física es fundamental para un piloto de Fórmula 1. Durante una carrera, el cuerpo está sometido a fuerzas que requieren estabilidad y control, especialmente en la zona media.

Un core fortalecido permite mantener la postura dentro del monoplaza, mejorar la precisión al volante y resistir la fatiga durante largas sesiones de conducción. Además, contribuye a reducir el riesgo de lesiones derivadas del esfuerzo constante.

En este contexto, el entrenamiento que realiza Lewis Hamilton refleja la importancia de trabajar el cuerpo de manera integral, con ejercicios que van más allá de lo estético y que responden a las exigencias del automovilismo profesional.

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