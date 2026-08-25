Alajuelense vs Plaza Amador en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Alajuelense Plaza Amador, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Alajuelense y Plaza Amador protagonizarán uno de los partidos más importantes de la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. Costarricenses y panameños llegan igualados con seis puntos y se enfrentarán directamente por uno de los boletos a los cuartos de final, en una definición que también tendrá puesta la mirada sobre lo que suceda simultáneamente entre Xelajú MC y Luis Ángel Firpo.

Alajuelense llega al encuentro después de sufrir un duro golpe en El Salvador, donde perdió 1-0 frente a Firpo y desperdició la oportunidad de acercarse a la clasificación. El equipo de Ismael Rescalvo suma seis puntos y tiene una diferencia de gol de +2, por lo que ahora tendrá la ventaja de disputar en casa un encuentro decisivo. La Liga sabe que una victoria eliminará cualquier cálculo y le permitirá avanzar a los cuartos de final, mientras que otro resultado podría obligarla a depender de lo que suceda en Guatemala.

Por su parte, Plaza Amador también tiene seis puntos y una diferencia de gol de +2, exactamente los mismos números que Alajuelense antes de la jornada decisiva. El conjunto panameño buscará dar el golpe como visitante y conseguir una clasificación que puede resolver por sus propios medios con una victoria. El empate, en cambio, dejaría a ambos con siete unidades y obligaría a revisar el desenlace de Xelajú MC vs Firpo para establecer las posiciones definitivas del Grupo A.

¿Qué resultado necesitan Alajuelense y Plaza Amador para clasificar?

La cuenta principal es idéntica para los dos: Alajuelense y Plaza Amador clasificarán a los cuartos de final si ganan el enfrentamiento directo, ya que cualquiera de ellos alcanzaría nueve puntos y se aseguraría terminar entre los dos primeros. Si empatan, ambos llegarán a siete unidades y Xelajú MC quedará automáticamente eliminado, pero la clasificación de la Liga y los panameños dependerá también de Xelajú vs Firpo: si Firpo gana o empata, el conjunto salvadoreño ocupará uno de los dos boletos y los criterios de desempate determinarán cuál de Alajuelense o Plaza Amador se queda con el restante. Por eso, ganar es la única manera que tienen ambos de asegurar su clasificación sin mirar ningún otro resultado.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alajuelense vs Plaza Amador de la jornada 5 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Liga Deportiva Alajuelense y Plaza Amador se disputará el miércoles 26 de agosto a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Morera Soto. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Panamá. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Plaza Amador hoy

Ni Alajuelense ni Plaza Amador cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 5 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Ismael Rescalvo y Mario Méndez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Yeison Molina, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Kenyel Michel, Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Jeison Lucumí; y Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

Plaza Amador: Marcos Allen; Omar Córdoba, Jimar Sánchez, Jafet Taivez, Eric Davis; José Murillo, Abdul Knight, Daivis Murillo; Ricardo Phillips, Héctor Ríos y Everardo Rose. DT: Mario Méndez.

MÁS INFORMACIÓN: Qué necesita Alajuelense para clasificar y avanzar de ronda en la Copa Centroamericana 2026

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Plaza Amador

Alajuelense y Plaza Amador se enfrentaron en una sola oportunidad a lo largo de su historia.

31 de julio de 2025 | Alajuelense 1-2 Plaza Amador | Copa Centroamericana 2025

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