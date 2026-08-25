Misterio en Xelajú: ¿qué pasó entre Minor Álvarez y Roberto Hernández?

Panorama turbulento en los súper chivos.

Minor Álvarez llegó a Xelajú MC a préstamo | @SaprissaOficial

A un día del trascendental cotejo que Xelajú disputará en condición de local ante Luis Ángel Firpo, por la cuarta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, se produjo un incidente entre el entrenador del equipo, Roberto Hernández y el portero titular, Minor Álvarez, que tuvo como consecuencia la desafectación del futbolista del plantel.

Si bien no hubo trascendidos oficiales que expliquen los motivos de la repentina salida de Minor Álvarez del plantel, los primeros rumores marcan que se debió a un supuesto conflicto entre él y el cuerpo técnico encabezado por Roberto Hernández. El caso fue que el experimentado portero de 36 años que venía siendo titular dejará de serlo al menos en el partido contra Firpo.

En efecto, fue citado para ocupar dicho lugar el juvenil portero Estuardo Chang, que de esta manera formará parte del banco de los suplentes por primera vez en este torneo, y quien si permanecerá en la protería será Estuardo Sicán, quien atajó ante Diriangen en la última presentación del equipo por la Centroamericana y contra Municipal en el torneo local.

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Los roces entre cuerpo técnico y portero iniciaron al término de la goleada en contra de Xelaju ante Plaza Amador, en la que Álvarez cometió un autogol y tampoco tuvo una buena jornada. A partir de ese partido fue quitado del arco, haciendo que Sicán tome su sitio para los juegos frente a Diriangen y Municipal, y al parecer, al ver que la decisión se mantendría decidió recriminarla.

En las últimas horas habría habido un planteo por parte del portero a todo el cuerpo técnico y al no haber acuerdo, se dio una discusión que llevó a una terminante determinación. Sin dudas que no es el escenairo para que se de algo así, en la previa de un partido tan importante, pero todo hace indicar que por los próximos meses Álvarez verá los juegos desde su hogar.

Cabe recordar que el experimentado de 36 años está en calidad de cedido en Xelajú, desde el Saprissa, y llegó hace tres meses por lo que le resta mucho por delante. Si bien hay quienes aseguran que se buscará interrumpir el préstamo, no hay nada confirmado.

Qué pasa si Xelajú gana, empata o pierde

Si Xelajú gana, llegará a seis puntos y mantendrá posibilidades de quedarse con uno de los dos boletos a los cuartos de final. Sin embargo, no le bastará con conseguir la victoria: también necesitará que Alajuelense y Plaza Amador no empaten y deberá mejorar de manera considerable su diferencia de goles.

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El escenario más claro para los quetzaltecos sería una victoria de Alajuelense sobre Plaza Amador. En ese caso, los costarricenses llegarían a nueve puntos y Plaza se quedaría con seis. Xelajú tendría que ganar por una diferencia amplia para superar al equipo panameño en la tabla.

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