¡Retumba el himno de Colombia! David Alonso corona el Gran Premio de Malasia en el Moto2

El deportista colombiano ya se ha subido en cuatro ocasiones al podio en esta temporada y repite victoria tras lo hecho en Países Bajos en junio.

Davis Alonso gana el GP de Malasia/ REUTERS/Hasnoor Hussain

Orgullo colombiano. Este domingo 1 de noviembre el deporte nacional se enorgullece, después del triunfo de David Alonso en el Gran Premio de Malasia en el Moto2. El joven motociclista labró su victoria a falta de varias vueltas para quedarse con la segunda corona en esta temporada para ir cerrando con broche de oro su paso por esta categoría.

Desde los primeros metros el colombo español al mando de la Katex del Aspar Team, a pesar de haber largado en la cuarta posición poco a poco fue ganando posiciones, inclusive pasó de largo a Izan Guevera, uno de los favoritos del día en Malasia, para ir posicionándose de la mejor manera. Minutos después también dejó atrás a Albert Arenas Piqueras para ser segundo de la jornada.

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Luego fue el único perseguidor de su compañero Daniel Holgado, nuevamente se veían cara a cara, tras lo sucedido en Tailandia donde David Alonso calificó a su rival como “mala persona”. Pero fue allí donde el ‘cafetero’ sacó la categoría para ser cabeza de la carrera, posición de la que no se desprendió, a pesar de haber presentado una mala manipulación del vehículo que por poco lo mandan al piso y le hubiesen arruinado sus planes.

¡A CELEBRAR DAVID! Alonso fue sin lugar a dudas el piloto más rápido del GP de Malasia y su gran nivel lo hizo celebrar en lo que es su tercera victoria en su campaña en Moto2. 🔝🇨🇴



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Dicho esto, David Alonso conquistó su segundo triunfo de la temporada, después de haber brillado en el Gran Premio de Países Bajos el 28 de junio de 2026. El podio de la jornada lo completaron Daniel Holgado, compañero de escudería del colombiano, y Ángel Piqueras del equipo QJMOTOR-MSI, quien culminó tercero.

Ya son cuatro veces las que el colombiano se ha subido al podio en esta temporada del Moto2: fue tercero en el Gran Premio de Aragón, segundo en República Checa, la mencionada victoria en tierras neerlandesas y la más reciente, la de este domingo 1 de noviembre en Malasia para que retumbara el himno colombiano en territorio asiático.

Clasificación general: así marcha David Alonso en el Moto2 2026

1. Manuel González — 276,5 puntos.

2. Izan Guevara Bonnin — 273 puntos.

3. Iván Ortolá — 199,5 puntos.

4. David Alonso — 191 puntos.

5. Daniel Holgado — 190 puntos.

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