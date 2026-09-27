Kevin Mantilla no se esconde tras gravísimo error ante Junior: “Siempre voy a dar la cara”

El defensor central fue juzgado por cometer un insólito penal que guió la victoria del ‘Tiburón’ ante Independiente Medellín.

Kevin Mantilla, defensor del DIM | Vizzor

El Junior aprovecha sus últimos partidos para salir del sótano y ponerse en carrera por una clasificación casi utópica. Los ‘Tiburones’ derrotaron a Independiente Medellín por 2-0 luego de un compromiso a tratar con pinzas. Un error individual marcó un “antes y después” del partido, protagonizado por Kevin Mantilla, zaguero central del cuadro paisa.

Mantilla fue castigado, con ayuda del VAR, por un penal cometido a Guillermo Paiva. Tenía una disputa cazada con el paraguayo, hasta que lo agrede sin estar la pelota en juego cercano a la zona de influencia. Propinó un codazo sin necesidad, el cual se tradujo en el gol de Teófilo Gutiérrez (75′), seguido de otra diana en contra de Hayen Palacios. Vale anotar que el DIM venía jugando con 10 desde la roja a Keiner Klinger, muy temprano en la contienda.

“El error que comete es grave porque es una agresión, pero aparte llevaba varios minutos tocándose atrás. No sale como castigo al penal que hace”, declaró Amaranto Perea. De hecho lo sustituyó justo después de que Gutiérrez rompiera el cero.

👤 "El error que él comete es grave, porque es una agresión" (sobre el penal de Kevin Mantilla). HONOR a Amaranto Perea que salió a la rueda de prensa a reconocer el error de su futbolista y no a escudarse en los árbitros como muchos hacen 👏

pic.twitter.com/3iSFfRcYGq — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 27, 2026

Kevin Mantilla se pronuncia en redes

El zaguero central, un día después del partido, salió a dar disculpas a los hinchas del conjunto antioqueño. Eso sí, todavía tiene la duda sobre la decisión del árbitro. En sus palabras, no había penal a favor del Junior en esa acción donde resultó ser el infractor implicado.

“Duele porque hicimos un gran partido a pesar de tener uno menos. Aparte de que si fue o no fue penal, salgo con rabia por el esfuerzo del equipo durante los 90. Asumo mi responsabilidad y no voy a esconderme” escribió en una historia a través de su cuenta de Instagram.

“Me equivoco, me duele y me da impotencia, pero sé que toca levantarse y seguir. A mis compañeros y a nuestra hinchada perdón y gracias por estar. Trabajaré y levantaré cabeza. Siempre voy a dar la cara por esta camiseta”, concluyó el mensaje. En otra historia, mostró la jugada con cierto aire de ironía acerca de la determinación de sancionar la pena máxima.

El DIM, aunque sigue en zona de clasificación, desciende posiciones. Necesitará cuadrar caja el próximo martes 29 de septiembre, en condición de local, frente a Millonarios en el Atanasio Girardot. Con varias bajas, los ‘Poderosos’ igualmente están llamados a dar el golpe y seguir firmes en la zona alta de la tabla.

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