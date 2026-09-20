Ryan Blaney y Carson Hocevar hacen explotar la nascar al intercambian golpes después de un choque

El contacto ocurrió en la vuelta 458, luego de que Blaney había liderado 202 giros

Así fue la pelea en la Nascar. | Claro Sports.

La NASCAR Cup Series vivió un cierre fuera de la pista en el Bristol Motor Speedway. Ryan Blaney y Carson Hocevar intercambiaron golpes en la zona de pits después de un contacto durante las vueltas finales que mandó al piloto del auto número 12 contra el muro y terminó con sus posibilidades de conseguir un resultado importante en la tercera carrera del Chase.

La disputa comenzó cuando Blaney superó a Hocevar por la segunda posición en la vuelta 457. El piloto de Spire Motorsports respondió con un intento de recuperar el lugar por la parte interior y Blaney bajó su trayectoria para defenderse. Los autos hicieron contacto en la curva 1 y el Ford número 12 terminó contra el muro exterior.

Ryan Blaney gets two pieced by Carson Hocevar 👀 🤛



Watch who you run up on, 12 🤣🤣 pic.twitter.com/TmRXP032Ti — Justin Basinger (@AgentZinger) September 20, 2026

El golpe dejó fuera de competencia a Blaney, quien había encabezado 202 de las 500 vueltas, la mayor cantidad de cualquier piloto durante la noche. El campeón de la Cup Series de 2023 terminó en el lugar 33 y cayó tres posiciones en el Chase, hasta el sexto puesto y a 52 puntos del líder Kyle Larson.

Antes de que terminara la carrera, Blaney dejó clara su molestia por lo sucedido. El piloto de Team Penske aseguró que había dado espacio a Hocevar en la pelea por la posición y consideró que su rival no levantó antes del contacto. También señaló que sus diferencias con el piloto del Chevrolet 77 no eran nuevas y anticipó que el episodio tendría consecuencias entre ambos.

“I don’t fucking know. I got crashed.” – Ryan Blaney about his incident with Carson Hocevar@AlwaysRaceDay pic.twitter.com/poD0cKYHyE — Mr Matthew CFB (@MrMatthewCFB) September 20, 2026

Blaney busca a Hocevar y comienza la pelea en los pits

La disputa no terminó con el accidente. Una vez concluida la carrera, Blaney fue directamente hacia Hocevar en la zona de pits, se acercó con rapidez y lo sujetó. Hocevar respondió de inmediato con un golpe al rostro y después lanzó otro que provocó que Blaney perdiera el equilibrio. El piloto del número 12 volvió a levantarse y alcanzó a responder antes de que oficiales y miembros de los equipos consiguieran separarlos.

Hocevar explicó después que vio acercarse a Blaney y decidió reaccionar cuando su rival lo sujetó. El piloto de 23 años reconoció que era la primera ocasión en la que golpeaba a alguien y dijo comprender el enojo de Blaney por las consecuencias que el accidente podía tener en la pelea por el campeonato. Ninguno de los dos presentó lesiones aparentes después del enfrentamiento.

Another angle of the Bristol brawl between Ryan Blaney & Carson Hocevar. https://t.co/aEoYOn0WNy pic.twitter.com/3fihBNFzrX — Xfinity Racing (@XfinityRacing) September 20, 2026

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El piloto de Spire Motorsports también ofreció su versión del contacto. Señaló que intentó realizar el cruce después de perder la segunda posición y sostuvo que frenó antes del impacto. Hocevar terminó tercero, por lo que pudo continuar después del incidente que dejó fuera a Blaney.

Joey Logano aprovecha el cierre y gana en Bristol

Mientras la atención después de la bandera a cuadros quedó sobre Blaney y Hocevar, Joey Logano se llevó la victoria después de tomar el liderato en la vuelta 494 de 500. El piloto de Team Penske consiguió su tercer triunfo de la temporada y el número 40 de su trayectoria en la NASCAR Cup Series. Kyle Larson terminó segundo, Hocevar tercero, Christopher Bell cuarto y Ty Gibbs quinto.

El resultado tuvo consecuencias directas en la lucha por el campeonato. Larson salió de Bristol como líder, con un punto de ventaja sobre Denny Hamlin, mientras Logano quedó tercero a 16 unidades. Blaney descendió hasta el sexto lugar después de su abandono y Hocevar quedó octavo, a 85 puntos del liderato, cuando restan siete carreras del Chase.

La pelea añadió otro capítulo a la historia de enfrentamientos que ha tenido Bristol dentro de NASCAR. Por ahora, la organización no ha anunciado sanciones para Blaney o Hocevar por el altercado, por lo que habrá que esperar las determinaciones posteriores a la carrera. La Cup Series continuará el domingo 27 de septiembre en Kansas Speedway.

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