NASCAR México Series cancela carrera en Monterrey por condiciones climáticas

La novena fecha del campeonato no pudo disputarse en el Autódromo de Monterrey debido al estado de la pista tras una fuerte lluvia

NASCAR México Series cancela carrera en Monterrey por lluvia

La NASCAR México Series canceló la novena fecha de la temporada 2026 en el Autódromo de Monterrey debido a las condiciones climáticas y al estado de la pista. La competencia, programada para disputarse el sábado 5 de septiembre por la noche, no pudo realizarse después de que una tormenta afectara el trazado regiomontano.

La carrera tenía previsto iniciar a las 20:30 horas, pero una fuerte lluvia en Monterrey y sus alrededores obligó a retrasar las actividades. La dirección de carrera realizó un intento para recuperar la jornada y estableció un warm up de 15 minutos a partir de las 23:00 horas con el objetivo de evaluar las condiciones del circuito.

Después de ese periodo de prueba, los responsables de la competencia determinaron que un sector de la pista todavía no presentaba las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los pilotos. La organización informó que, tras seguir los protocolos establecidos en el reglamento de NASCAR México Series, decidió cancelar la carrera.

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El problema principal estuvo relacionado con la cantidad de agua acumulada en el asfalto. De acuerdo con la categoría, al realizar las pruebas se detectó que el líquido comenzó a filtrarse y, al mezclarse con los componentes químicos de la superficie, generó zonas con alta pérdida de adherencia para los vehículos.

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Debido a las condiciones de clima actuales y tras haber realizado todo lo establecido en el reglamento, la fecha a correrse este fin de semana en el Autódromo de Monterrey ha sido cancelada.#NASCAR #NASCARMx #NASCARMty #Monterrey120 #Chase2026 pic.twitter.com/EleMJfdRGl — NASCAR MÉXICO SERIES (@NASCARMex) September 6, 2026

NASCAR México Series señaló que la decisión se tomó para proteger la integridad de los competidores de las categorías NASCAR México Series, Challenge Series y Trucks Series. Jimmy Morales, presidente de la categoría, agradeció la comprensión de los aficionados y explicó que el objetivo fue evitar cualquier riesgo para los pilotos.

“Regresaremos a Monterrey para brindarles el gran espectáculo que ofrece NMS”, señaló Morales después de confirmar la cancelación de la fecha. La organización también reconoció el respaldo de la afición que acudió al Autódromo de Monterrey para una jornada que no pudo completarse.

Tras la suspensión de la novena fecha, el calendario tendrá modificaciones en su recta final. La actividad continuará el domingo 27 de septiembre en el Óvalo Aguascalientes México, mientras que posteriormente el campeonato llegará a Yucatán para disputar una fecha doble los días 17 y 18 de octubre.

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Con la carrera de Monterrey cancelada, la definición de los campeonatos de NASCAR México Series, Challenge Series y Trucks Series continuará en las próximas fechas programadas. La categoría confirmó que la jornada en Mérida tendrá doble competencia para ajustar el calendario de la temporada 2026.

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