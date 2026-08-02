Max Gutiérrez conquista San Luis Potosí tras un dramático cierre en overtime de NASCAR México Series

El piloto del Team GP logró su primera victoria de 2026 tras un cierre lleno de incidentes y un emocionante overtime en San Luis Potosí

El Team GP hizo un dominante 1-2 en el Super Óvalo Potosino | Claro Sports

Max Gutiérrez se llevó la victoria en la séptima fecha de la NASCAR México Series 2026 disputada en el Súper Óvalo Potosino, en una carrera que tuvo de todo: múltiples banderas amarillas, una pausa por lluvia, cambios estratégicos y un desenlace en overtime que terminó favoreciendo al piloto del Team GP, con un 1-2 junto a Rubén García Jr. El triunfo representó su primero de la temporada y llegó en una fecha clave rumbo a los playoffs.

Desde la bandera verde, Germán Quiroga impuso las condiciones tras convertir la pole position en un sólido liderato. El tricampeón controló el ritmo durante toda la primera mitad de la competencia, defendió con autoridad cada rearranque y abrió una diferencia sobre Max Gutiérrez, Alex de Alba y Julio Rejón, quienes fueron sus principales perseguidores durante el primer stage.

Las primeras emociones llegaron muy pronto con el abandono de Jake Osío después de un contacto en los primeros giros. Más adelante, José Luis Ramírez también quedó fuera de competencia tras un incidente con Abraham Calderón, resultado que complicó seriamente sus aspiraciones de asegurar un lugar en la lucha por el campeonato.

Mientras Quiroga seguía marcando el paso, García Jr. comenzó una espectacular remontada desde la décima posición de salida. El piloto del Team GP recuperó terreno vuelta tras vuelta hasta instalarse entre los primeros lugares, mientras Xavi Razo también avanzaba desde el fondo del pelotón,

El primer stage terminó exactamente como había transcurrido gran parte de la carrera: con Quiroga al frente. El capitalino se quedó con los puntos parciales al cruzar primero la meta, seguido por Julio Rejón y Alex de Alba, consolidando una actuación que parecía encaminada a terminar con su primera victoria del año.

Sin embargo, el panorama cambió por completo cuando la lluvia apareció sobre el circuito potosino. Dirección de carrera neutralizó las acciones durante varios minutos para evaluar las condiciones del óvalo antes de reanudar la competencia, agregando un ingrediente extra de incertidumbre a una prueba que ya se había caracterizado por las constantes neutralizaciones.

Tras el reinicio llegó el golpe definitivo para Quiroga. El líder de la carrera sufrió problemas mecánicos cuando parecía tener todo bajo control y quedó fuera de la pelea por la victoria, abriendo la puerta para que Max Gutiérrez heredara el primer puesto en los giros finales.

La definición se extendió hasta un overtime, donde Gutiérrez mostró sangre fría para ejecutar un rearranque perfecto y contener la presión de Rubén García Jr. El piloto del auto 23 administró la ventaja durante la última vuelta y cruzó primero la meta para sellar una victoria muy trabajada, mientras Rubén completó el 1-2 para el Team GP e Irwin Vences terminó tercero tras superar por apenas 34 milésimas a Rodrigo Rejón.

Con este resultado, Gutiérrez consiguió su primer triunfo de la temporada 2026 y dio un paso importante en la clasificación rumbo a los playoffs. Además, el Team GP celebró una jornada redonda al colocar dos autos en los dos primeros lugares, mientras García Jr. fortaleció su liderato en el campeonato regular y Emiliano Richards volvió a imponerse en la categoría Challenge para mantenerse como el rival a vencer entre los novatos.

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