Posibles alineaciones de América de Cali vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Escarlata’ busca mejorar en definición y sumar su primera victoria como local en el torneo liguero.

América vs Boyacá Chicó: posibles nóminas | Claro Sports

Segundo turno del domingo en la fecha 2 de la Liga BetPlay. Ahora llega una nueva prueba para América de Cali, que no debería pasar sobresaltos para vencer a Boyacá Chicó en territorio vallecaucano. Los ‘Escarlatas’ llegan con aire en la camiseta, aunque todavía hay varios escenarios de mejora.

La escuadra local viene de eliminar a Real Cartagena por Copa, tras empatar en el Jaime Morón y conservar una mínima ventaja. Del otro lado, los ‘Ajedrezados’ apenas harán el debut de semestre con nuevas caras. En fin, estas son las posibles nóminas para la contienda.

Posible alineación de América de Cali para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-Il

Así formaría América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Daniel Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Yeison Guzmán, Luis Quiñones; Tilman Palacios y Tomás Ángel. DT: David González.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-Il

Así formaría Boyacá Chicó: Rogerio Caicedo; Sander Navarro, Jéfferson Mena, Sebastián Palma, Juan Camilo Quiceno; Andrés Aedo, Juan Díaz; Delio Ramírez, Santiago Mera, Yesus Cabrera y Jairo Molina. DT: Jhon Jairo Gómez.

¿Cómo y dónde ver a América de Cali vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este compromiso, válido por la segunda fecha de la Liga BetPlay, tendrá su pitazo inicial el domingo 2 de agosto a partir de las 5:45 de la tarde (hora COL) en el Pascual Guerrero de Cali. Cabe anotar que Win+ Fútbol transmitirá el duelo, así como Win Play en su plataforma de streaming. Así mismo, Claro Sports le llevará los detalles de la cita futbolera.

Últimos partidos del América de Cali

29.07.2026 | Real Cartagena 1-1 América de Cali | Fase 1B (Copa BetPlay – vuelta).

26.07.2026 | Inter de Bogotá 0-2 América de Cali | Fecha 1.

21.07.2026 | América de Cali 2-1 Real Cartagena | Fase 1B (Copa BetPlay – ida).

15.07.2026 | Houston Dynamo 2-1 América de Cali | Amistoso.

12.07.2026 | Pumas 0-1 América de Cali | Amistoso.

Últimos partidos de Boyacá Chicó

27.07.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Llaneros | Fecha 5 (Copa BetPlay).

23.05.2026 | Millonarios 2-2 Boyacá Chicó | Fecha 4 (Copa BetPlay).

16.05.2026 | Boyacá Chicó 4-0 Atlético FC | Fecha 3 (Copa BetPlay).

06.05.2026 | Patriotas 0-0 Boyacá Chicó | Fecha 1 (Copa BetPlay).

02.05.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Llaneros | Fecha 19.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jairo Mayorga (Tolima).

Jairo Mayorga (Tolima). Asistente 1: Jhon Gallego (Caldas).

Jhon Gallego (Caldas). Asistente 2 : Andrés Julio (Bolívar).

: Andrés Julio (Bolívar). Cuarto árbitro : Deivy Guetio (Valle).

: Deivy Guetio (Valle). VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).

Nicolás Rodríguez (Bogotá). AVAR: Iván Ballesta (Cundinamarca).

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