La selección mexicana femenil no tiene piedad de Jamaica: golean y avanzan como primeras en Santo Domingo 2026

El Tricolor le metió siete goles a su similar jamaicana en un partido pasado por lluvia

La selección mexicana femenil derrotó 7-0 a Jamaica en la última jornada de la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, resultado con el que confirmó su lugar en la siguiente ronda del torneo.

México construyó la victoria con anotaciones de Andrea Frías, Natalia Coury, Tanna Sánchez, Valerie Vargas y Silvana Flores. Coury marcó en dos ocasiones y encabezó una ofensiva que mantuvo el control del encuentro durante la mayor parte de los 80 minutos.

Jamaica tuvo la primera oportunidad clara al minuto 12, cuando Davia Richards cobró un penal. La guardameta mexicana detuvo el disparo y evitó que el conjunto caribeño tomara ventaja en un momento importante del partido.

Después de esa acción, México comenzó a instalarse en campo rival. Fátima Servín, Alexandra Godínez, Mayalu Rausch y Allison Veloz generaron aproximaciones, aunque los remates fueron bloqueados, desviados o detenidos por la defensa jamaicana.

El marcador se abrió al minuto 25. Andrea Frías recibió el balón dentro del área y definió para colocar el 1-0. Cuatro minutos después, Natalia Coury aprovechó una nueva llegada mexicana y convirtió el segundo tanto del encuentro.

México amplió la diferencia antes del descanso. Al minuto 38, Fátima Servín envió un servicio desde tiro de esquina y Tanna Sánchez remató para firmar el 3-0 con el que ambos equipos se fueron al medio tiempo.

Jamaica intentó responder al comienzo de la segunda parte. Alyssa Stephenson remató al travesaño al minuto 50, en la aproximación más peligrosa del equipo caribeño durante el partido. México recuperó el control después de esa jugada y volvió a generar opciones frente al arco rival.

Los cambios realizados por el conjunto mexicano tuvieron impacto inmediato. Valerie Vargas ingresó al minuto 64 y, dos minutos después, marcó el cuarto gol tras encontrar espacio dentro del área y superar a la guardameta jamaicana.

Natalia Coury consiguió su segundo tanto de la tarde al minuto 70. Paola García participó con la asistencia para que la atacante definiera el 5-0 y completara su doblete en la fase final del encuentro.

La cuenta quedó cerrada al minuto 74. Mayalu Rausch asistió a Silvana Flores, quien remató para marcar el sexto gol de México. En los minutos finales, Nicole Pérez y Ella Sánchez todavía tuvieron oportunidades para aumentar la ventaja, pero sus disparos no encontraron la portería.

Con el triunfo por 7-0, México cerró la fase de grupos con una actuación ofensiva y aseguró su clasificación a la siguiente etapa de Santo Domingo 2026. Jamaica quedó sin respuesta ante la presión mexicana y concluyó el encuentro sin poder aprovechar el penal ni el remate al travesaño que representaron sus mejores oportunidades.

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