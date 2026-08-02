América vs Boyacá Chicó, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 2

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre América de Cali y Boyacá Chicó por la segunda fecha del FPC.

América vs Boyacá Chicó, en vivo | Claro Sports

Primer partido del América de Cali en condición de local en esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Después de haber mostrado una muy buena cara ante Internacional de Bogotá en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los hinchas ‘escarlatas ilusionan a su hinchada.

Boyacá Chicó será el rival del equipo de la capital del Valle del Cauca. Los ‘ajedrezados’ no han debutado en este segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano debido a que aplazaron su primer juego ante Atlético Nacional. Los boyacenses buscan dar el batacazo en la ciudad de Cali.

¿A qué hora juegan América vs Boyacá Chicó y dónde ver en vivo hoy 2 de agosto de 2026?

Este duelo, válido por la segunda fecha en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, iniciará a partir de las 5:45 p.m. (hora COL) con el arbitraje de Jairo Londoño. Usted puede seguir el compromiso por la señal de Win+ Fútbol, así como la plataforma streaming de Win Play.

Alineaciones América vs Boyacá Chicó: así salen a la fecha 2 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma América: Juan Montoya; Yhormar Hurtado, Daniel Rosero, Brayan Córdoba, Ómar Bertel; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Yeison Guzmán, Luis Quiñones; Edson Tortolero y Tomás Ángel. DT: David González.

Así forma Boyacá Chicó: por confirmar.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 2 de Liga Betplay 2026? Pronósticos IA

Para la inteligencia artificial, exactamente ChatGPT, el favorito de la jornada es América de Cali. La localía, el mejor arranque de temporada y la calidad de su plantilla, son las principales razones para darle el favoritismo. Un posibilidad de victoria 65 % es lo que le da la inteligencia artificial.

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