¡Colombia barre y cosecha el oro en gimnasia artística masculina de Santo Domingo 2026!

En la prueba masculina por equipos, el quinteto cafetero fue totalmente superior a las demás delegaciones en casi todas las pruebas.

Ángel Barajas, deportista colombiano | Comité Olímpico Colombiano

Gigante actuación colombiana en el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026. El grupo ‘Tricolor’ se llevó el oro en la prueba de gimnasia artística masculina por equipos, llevándose las calificaciones más altas en casi todas las pruebas. Desde el inicio, todo pintaba que los cafeteros eran los grandes favoritos con un elenco de lujo.

El nombre de Ángel Barajas, por ejemplo, pasó a ser muy reconocido por su medalla de plata en Paris 2024, así como la obtención de oros en Copas del Mundo. Junto a él, se perfilaban como grandes referentes Thomas Mejía, Yan Dairo Zabala, Keynher Camilo Vera y Jorman Andrés. Los cinco deportistas le entregaron un nuevo oro al país.

En el pabellón de gimnasia, para cerrar la jornada de los Juegos, se entonó el himno de Colombia después de la inmensa actuación de los cinco representantes. El país logró el oro tras obtener una marca acumulada de 239.350. La gran sorpresa fue la plata de Puerto Rico (231.300), superando a un México que se bañó de bronce (228.750).

Colombia tuvo su mayor cosecha en las pruebas de barras paralelas, obteniendo un 42.400 acumulado. Le sigue el salto (41.200), barra fija (40.150), suelo (39.950), anillas (37.900) y el caballete con arzones (37.750). El próximo lunes, 3 de agosto, se definirán las medallas en la rama femenina, mientras que el martes se disputarán los exámenes individuales generales.

Notas individuales de las pruebas

Concurso completo

Camilo Vera – Colombia – 80.800 Ángel Barajas – Colombia – 79.150 Diorges Escobar – Cuba – 77.500

Suelo

Jorge Alfredo Vega – Guatemala – 14.200 Camilo Vera – Colombia – 14.150 Thomas Mejía – Colombia – 13.300

Caballete con arzones

Camilo Vera – Colombia – 13.050 Yan Dairo Zabala – Colombia – 13.050 Nelson Guilbe – Puerto Rico – 13.000

Anillas

Francisco Vélez – Puerto Rico – 13.600 Camilo Vera – Colombia – 13.050 Ángel Barajas – Colombia – 12.950

Salto

Camilo Vera – Colombia – 13.900 José Antonio López – Puerto Rico – 13.625 Jensuel Soto – Puerto Rico – 13.400

Barras paralelas

Ángel Barajas – Colombia – 14.400 Yan Dairo Zabala – Colombia – 14.100 Camilo Vera – Colombia – 13.900

Barra fija

Ángel Varajas – Colombia – 14.050 Yan Dairo Zabala – Colombia – 13.400 Isaac Núñez – México – 13.100

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