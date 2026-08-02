¡Colombia barre y cosecha el oro en gimnasia artística masculina de Santo Domingo 2026!
En la prueba masculina por equipos, el quinteto cafetero fue totalmente superior a las demás delegaciones en casi todas las pruebas.
- Deivi Camilo Rojas y el patinaje artístico: una historia dorada que nació en un curso vacacional
- ¡Nicolás Gómez vuela y se lleva el oro para Colombia en ciclismo de ruta de Santo Domingo 2026!
- Medallero Juegos Centroamericanos en vivo: ¿Quién ganó medalla hoy en Santo Domingo 2026?
Gigante actuación colombiana en el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026. El grupo ‘Tricolor’ se llevó el oro en la prueba de gimnasia artística masculina por equipos, llevándose las calificaciones más altas en casi todas las pruebas. Desde el inicio, todo pintaba que los cafeteros eran los grandes favoritos con un elenco de lujo.
El nombre de Ángel Barajas, por ejemplo, pasó a ser muy reconocido por su medalla de plata en Paris 2024, así como la obtención de oros en Copas del Mundo. Junto a él, se perfilaban como grandes referentes Thomas Mejía, Yan Dairo Zabala, Keynher Camilo Vera y Jorman Andrés. Los cinco deportistas le entregaron un nuevo oro al país.
En el pabellón de gimnasia, para cerrar la jornada de los Juegos, se entonó el himno de Colombia después de la inmensa actuación de los cinco representantes. El país logró el oro tras obtener una marca acumulada de 239.350. La gran sorpresa fue la plata de Puerto Rico (231.300), superando a un México que se bañó de bronce (228.750).
Colombia tuvo su mayor cosecha en las pruebas de barras paralelas, obteniendo un 42.400 acumulado. Le sigue el salto (41.200), barra fija (40.150), suelo (39.950), anillas (37.900) y el caballete con arzones (37.750). El próximo lunes, 3 de agosto, se definirán las medallas en la rama femenina, mientras que el martes se disputarán los exámenes individuales generales.
Notas individuales de las pruebas
Concurso completo
- Camilo Vera – Colombia – 80.800
- Ángel Barajas – Colombia – 79.150
- Diorges Escobar – Cuba – 77.500
Suelo
- Jorge Alfredo Vega – Guatemala – 14.200
- Camilo Vera – Colombia – 14.150
- Thomas Mejía – Colombia – 13.300
Caballete con arzones
- Camilo Vera – Colombia – 13.050
- Yan Dairo Zabala – Colombia – 13.050
- Nelson Guilbe – Puerto Rico – 13.000
Anillas
- Francisco Vélez – Puerto Rico – 13.600
- Camilo Vera – Colombia – 13.050
- Ángel Barajas – Colombia – 12.950
Salto
- Camilo Vera – Colombia – 13.900
- José Antonio López – Puerto Rico – 13.625
- Jensuel Soto – Puerto Rico – 13.400
Barras paralelas
- Ángel Barajas – Colombia – 14.400
- Yan Dairo Zabala – Colombia – 14.100
- Camilo Vera – Colombia – 13.900
Barra fija
- Ángel Varajas – Colombia – 14.050
- Yan Dairo Zabala – Colombia – 13.400
- Isaac Núñez – México – 13.100