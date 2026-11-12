Rubén García Jr. va por su séptimo título de NASCAR: “Es un objetivo a muy corto plazo”

El piloto de 30 años celebra su sexto título de NASCAR México Series, revela las claves de su triunfo y apunta a una séptima corona, sin descartar su regreso a Estados Unidos

Rubén García Jr. volvió a la cima del automovilismo mexicano tras conquistar su sexto campeonato de NASCAR México Series en la temporada 2026. El piloto del auto número 88 aseguró la corona después de finalizar en segundo lugar de la Gran Final 150, disputada el domingo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En una definición que se mantuvo abierta hasta las últimas vueltas, el integrante de Canel’s Racing superó a Xavi Razo en la lucha por el título y amplió su récord como el máximo campeón en la historia de la categoría.

En entrevista exclusiva para Peloteando, García Jr. relató los momentos de incertidumbre que vivió durante la carrera, los cambios que realizó su equipo después de una complicada temporada 2025 y la motivación que mantiene para continuar ganando. Además, reveló que su siguiente objetivo es conquistar un séptimo campeonato, una cifra que le permitiría alcanzar una marca asociada con tres de las principales leyendas de NASCAR: Richard Petty, Dale Earnhardt y Jimmie Johnson.

Rubén García Jr. revela cómo consiguió su sexto campeonato de NASCAR México

La última carrera de la temporada representó un desafío para García Jr., quien llegó a la definición con cuatro puntos de desventaja respecto a Xavi Razo. El piloto mexicano sabía que terminar por delante de su principal rival sería determinante y que una victoria le permitiría revertir la diferencia en la clasificación. Sin embargo, el desarrollo de la competencia obligó a modificar los planes. “Hubo muchos momentos donde parecía que sí, parecía que no. No sabíamos y yo estaba echando toda la carne al asador, pero afortunadamente se logró”, reconoció sobre las emociones que experimentó mientras disputaba el campeonato.

La estrategia inicial consistía en tomar el liderato desde la primera vuelta y controlar la carrera, aunque otros competidores, entre ellos Julio Rejón, también buscaban la victoria sin estar involucrados directamente en la definición del título. “Había muchas combinaciones, pero cuando vi que lo más fácil era ganar, porque mi déficit era de cuatro puntos y la diferencia entre el primero y el segundo lugar son cuatro puntos, salí con eso en mente, tratando desde la vuelta uno de ponerme en primer lugar y asegurar la victoria. Se dice fácil, pero en ese momento no era tan fácil porque no solo Xavi estaba haciendo una muy buena carrera, sino que había otros coches que buscaban ganar y que ya no peleaban nada por el campeonato, pero podían quitarme esa oportunidad”, explicó.

La disputa por las primeras posiciones se mantuvo durante buena parte de la competencia. García Jr. consiguió colocarse al frente en distintos momentos, pero el trabajo de su ingeniero durante una parada en pits terminó siendo fundamental para mejorar el rendimiento del automóvil. “Lo intenté por muchos ratos. Estuve en primer lugar, después Julio y Xavi se metieron a la pelea y, al final, mi ingeniero hizo un ajuste en el cambio de llantas que me ayudó. Entonces mejoré un poquito y Javi perdió un poquito de desempeño. Eso empezó a alinear las cosas más a mi favor”, agregó.

Finalmente, Julio Rejón ganó la carrera, mientras que García Jr. conservó la segunda posición y aseguró el campeonato. Por su parte, Razo sufrió una ponchadura que lo obligó a ingresar a pits y terminó en el duodécimo puesto de la clasificación combinada, resultado que lo dejó sin posibilidades de conseguir el título.

El fracaso de 2025 que impulsó a Rubén García Jr. a recuperar el campeonato

Aunque García Jr. había acumulado cinco campeonatos antes de comenzar 2026, reconoció que la temporada anterior representó uno de los momentos más complicados de su trayectoria. Después de varios años acostumbrado a llegar a las carreras finales con posibilidades de coronarse, en 2025 quedó fuera de la disputa por el título.

El piloto explicó que aquella experiencia provocó una revisión del trabajo realizado dentro de su equipo. Las conversaciones derivaron en decisiones que permitieron modificar la preparación y recuperar el nivel competitivo desde el comienzo de la siguiente campaña. “Fue como medio tocar fondo el año pasado. Después de tantos años seguidos llegando a una final con posibilidades de pelear por un campeonato, como que lo normalicé yo y creo que mi equipo también. El año pasado ni cerca estuvimos de pelear el campeonato. Llegué a la final sin nada que pelear, nada en juego, y no me gustó. Pasé una final que me hizo pensar muchas cosas y se tomaron decisiones fuertes”, señaló.

Las modificaciones tuvieron resultados desde las primeras fechas de 2026, cuando García Jr. consiguió establecerse entre los principales contendientes del campeonato. “Hubo conversaciones en el equipo, se tomaron acciones y se demostró porque empezamos la temporada con primero, primero, segundo, segundo. Arrancamos muy fuerte, después los demás nos empezaron a alcanzar y se puso muy reñida la cosa hasta literalmente las últimas vueltas del año. Creo que sirvió. De ese tipo de experiencias negativas, sacar lo positivo es lo que veo bueno de esta historia“, añadió.

De esta manera, el mexicano completó una recuperación deportiva que le permitió sumar su sexta corona a las obtenidas en 2015, 2018, 2019, 2022 y 2024, además de superar lo ocurrido durante la campaña anterior.

Rubén García Jr. apunta a su séptimo campeonato y recuerda los festejos del título

Lejos de considerar que su sexto campeonato representa el cierre de una etapa, García Jr. aseguró que mantiene un objetivo definido para su futuro inmediato. Su intención es conquistar una séptima corona en NASCAR México Series y alcanzar una cifra que considera una de las más significativas dentro de la organización.

“Ahorita tengo una motivación grande porque solo ha habido tres pilotos siete veces campeones en la historia de NASCAR a nivel mundial y es algo que he tenido en la mente los últimos años. Ya estando en seis, es algo que se ve palpable, se ve alcanzable y me gustaría lograrlo eventualmente. Podría ser en un año, si las cosas se siguen haciendo bien. Eso lo traigo como objetivo a muy corto plazo. A nivel personal es un logro que me gustaría alcanzar. Es una meta muy significativa en NASCAR llegar a los siete y eso quiero proponerme como objetivo”, expresó.

El piloto también compartió cómo vivió los primeros minutos después de cruzar la meta y confirmar su campeonato. Más allá del resultado deportivo, destacó el encuentro con su familia, sus seres queridos y las personas que lo acompañaron durante la temporada. “Los festejos han estado padrísimos. La verdad es que cuando cruzas la meta, esos próximos 10 minutos son una explosión de emociones, de euforia. Te bajas del coche por primera vez, sientes a la gente, ves a tus seres queridos cerca, llega mi hermana, mis patrocinadores, Valeria llega corriendo desde lejos, se echó un sprint de casi la recta completa. Esos momentos son los que se te quedan tatuados“, recordó.

Richard Petty, Dale Earnhardt y Jimmie Johnson: las leyendas que inspiran a García Jr.

El siguiente desafío de García Jr. tiene como referencia a tres pilotos que alcanzaron siete campeonatos en la categoría estelar de NASCAR. Richard Petty, Dale Earnhardt y Jimmie Johnson comparten el récord histórico de títulos de la NASCAR Cup Series, una marca que el mexicano utiliza como motivación para continuar su trayectoria.

Aunque las coronas de García Jr. corresponden a NASCAR México Series, el piloto reconoció las diferencias competitivas entre ambas categorías y explicó que su aspiración es integrarse al grupo de pilotos que han alcanzado siete campeonatos dentro de los distintos seriales de NASCAR. “Obviamente, que nos premien y nos reconozcan en el Salón de la Fama y en la premiación en Estados Unidos, que será la próxima semana, es como un halago y de los mejores premios que puedes tener al esfuerzo de todo un año”, mencionó sobre la importancia de recibir reconocimientos por sus resultados.

El hexacampeón también destacó el significado que tendría alcanzar una cifra asociada con los nombres de Petty, Earnhardt y Johnson, aun cuando estos consiguieron sus títulos en la principal competencia estadounidense. “Obviamente, ellos lo han hecho en la categoría estelar, que es muy diferente, pero el hecho de que no exista a nivel mundial otro siete veces campeón más que esos que vieron ahorita en pantalla, que me pueda sumar a esa lista dentro de NASCAR de los que han llegado a ese número, sí es algo que me motiva muchísimo“, aseguró.

NASCAR México, la posibilidad de regresar a Estados Unidos y el reto de seguir ganando

A lo largo de su trayectoria, Rubén García Jr. ha encontrado en NASCAR México Series una plataforma para desarrollar su carrera. El piloto reconoció que su participación en el campeonato nacional fue determinante para recibir oportunidades en Estados Unidos, donde compitió hace aproximadamente una década. “Ha sido mi casa, ha sido donde más he aprendido, ha sido una plataforma que me ha dado no solo amistades, sino oportunidades, porque estoy seguro de que si no hubiera empezado a correr en NASCAR México, nunca hubiera llegado esa oportunidad de haberme ido hace ya 10 años a correr a Estados Unidos“, explicó.

El mexicano tampoco descartó la posibilidad de volver a competir en territorio estadounidense, pues considera que los resultados conseguidos durante los últimos años podrían ayudarlo a encontrar nuevas oportunidades. “De repente también sigue por ahí la inquietud de que ojalá este tipo de resultados pueda reabrir una oportunidad para poder hacer algunas otras carreras allá”, añadió.

Finalmente, García Jr. reflexionó sobre lo que significa mantenerse en la pelea por los campeonatos después de tantos años. Aseguró que conquistar un título representa un desafío, pero conservar el nivel competitivo resulta todavía más complicado cuando los rivales trabajan para superar al piloto que se ha convertido en la referencia de la categoría. “No es fácil. Siempre lo he pensado. Creo que llegar a ganar, si haces las cosas bien una vez, puedes lograrlo. Pero ya mantenerte haciéndolo, sobre todo porque te vuelves como el estandarte o la vara y todos están tratando de alcanzarte, se vuelve difícil. Si no mantienes el mismo ritmo de trabajo, los demás están tratando de hacer su mejor esfuerzo por alcanzarte a ti”, señaló.

En ese sentido, reiteró que los resultados de 2025 fueron necesarios para recuperar la exigencia dentro del equipo y encontrar nuevos motivos para continuar compitiendo al máximo nivel. “De repente, cuando te cae un mal resultado, esas son las cosas que necesitas para darte cuenta de que no te estás esforzando lo suficiente. Lo del año pasado fue clarísimo: no me gustó no pelear por un campeonato. Lo que se tenga que hacer para regresar a pelear por un campeonato. Y luego vives momentos como los del domingo, donde te acuerdas de por qué haces todo lo que haces y es la motivación para el siguiente año“, concluyó.

Con seis campeonatos en su trayectoria, Rubén García Jr. afrontará su siguiente temporada con la intención de ampliar su propio récord en NASCAR México Series y perseguir una séptima corona, mientras mantiene abierta la posibilidad de regresar a competir en Estados Unidos.