De la NFL a la LFA: Bayron Matos es el nuevo refuerzo de los Toros de Edomex

El dominicano es el primer jugador que anuncia la nueva franquicia de la Liga de Futbol Americano Profesional

Bayron Matos llega a la LFA con Toros Edomex | MICHAEL HICKEY/GETTY IMAGES VIA AFP

La LFA anunció el miércoles 11 de noviembre a su nueva franquicia de expansión, los Toros Edomex, que debutarán en la temporada 2027 de la Liga de Futbol Americano Profesional, y contarán con sus filas con talento NFL, ya que su primer jugador es el domincano Bayron Matos.

“Palabras no tengo para el recibimiento que me han dado aquí en la Ciudad de México, la organización de Toros y el equipo. Lo que están construyendo es algo que no se imaginan. Yo apoyo mucho el crecimiento del football, más en las aguas latinas. Soy latino, dominicano, y llevar la liga a otro nivel ha sido la visión que veo del coach y los gerentes del equipo. Estoy aquí para aportar, ayudar. Vengo con mi experiencia de la NFL, de cuatro años en la liga. Venimos a ganar y va a haber un antes y un después con la llegada de Toros en la LFA”, declaró Bayron Matos en su presentación.

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El liniero ofensivo fue presentado como primer jugador del equipo, que tendrá como head coach a Sergio Simón Hernández, quien fuera jugador de Aztecas UDLAP y fungiera como coach con Borregos CEM, Linces UVM, Pumas Acatlán y Raptors de la LFA.

La temporada 2026 de la LFA la disputaron siete equipos (Caudillos de Chihuahua, Osos de Monterrey, Dinos de Saltillo, Raptors del Valle de México, Reyes de Jalisco, Gallos Negros de Querétaro y Mexicas de la CDMX). Toros Edomex será el octavo para 2027. Gonzalo Sevilla, Comisionado y director general de la LFA, espera que se sume un equipo más para la próxima temporada.

¿Quién es Bayron Matos, jugador de la NFL que llegó a la LFA con Toros de Edomex?

Bayron Matos es un liniero ofensivo que nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 8 de diciembre del año 2000, y no jugaría fútbol americano hasta los últimos años a nivel universitario. En su país natal, jugó béisbol, pero comenzó a destacar en el básquetbol.

A los 16 años, se mudó a Estados Unidos para jugar básquetbol en la preparatoria Hamilton Heights Christian Academy de Chattanooga, Tennessee. Su producción en la duela, incluyendo el campeonato estatal en 2018, se tradujo en ofertas de beca de universidades como como Auburn, Florida, Illinois, TCU, Texas Tech, Virginia Tech y West Virginia. Originalmente aceptó la oferta de Mississippi State, pero finalmente decidió formar parte de los New Mexico Lobos.

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El dominicano recibió un redshirt como novato, por lo que no jugó la campaña 19/20 de la NCAA. La siguiente temporada, jugó 20 partidos, siendo titular en 15. Promedió 6.0 puntos y 4.1 rebotes, tras lo cual decidió solicitar el transfer, firmando con South Florida, programa que comparte el mote con su nuevo equipo, los Bulls (Toros).

Matos jugó 28 partidos en la temporada 21/22 con South Florida, siendo un jugador suplente. En el otoño, se probó con el equipo de fútbol americano, primero en defensiva y equipos especiales. Jugó dos partidos.

En enero del 2024, Matos fue elegido como uno de los 16 integrantes de International Player Pathway Program de la NFL, que busca desarrollar a jugadores que nacieron fuera de los Estados Unidos. Pese a medir 2.01 metros de altura y pesar 142 kg., corrió las 40 yardas en 4.88 segundos, lo que llamó la atención de los equipos del profesionalismo.

¿En qué equipos de la NFL jugó Bayron Matos?

El dominicano no fue elegido en el Draft del 2024, pero firmó con los Miami Dolphins como agente libre. Le cortaron previo a la temporada regular, pero le firmaron a un conrato de reservas. En julio del 2025, sufrió una lesión en un entrenamiento y le trasladaron en helicóptero a un hospital de la zona.

En octubre del 2025, los Colts le firmaron a su equipo de prácticas. El 18 de agosto del 2026, Indianapolis le cortó durante la pretemporada.