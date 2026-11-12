Colombia busca cerrar el año con buenas sensaciones: el reto de Néstor Lorenzo ante Chile

El equipo colombiano afronta sus últimos retos de 2026 ante Chile, con el fin de mantener su invicto local y probar talentos emergentes.

Lorenzo dando indicaciones en un entrenamiento | JOAQUIN SARMIENTO / AFP

La Selección Colombia está próxima a asumir su último reto de este 2026 cuando enfrente a Chile en una doble confrontación por la fecha FIFA del mes de noviembre. Luego de esos dos enfrentamientos, la ‘tricolor’ volverá a tener actividad hasta el mes de marzo del año entrante, época en la que la actividad oficial se acerca cada vez más.

Néstor Lorenzo ya trabaja en la ciudad de Cali con el grupo de jugadores que citó en esta ocasión. De momento solo hubo un cambio en la convocatoria y fue la salida de Jáminton Campaz por Óscar Cortés. Vale la pena recordar que la concentración es allí porque el primer cotejo será en el Pascual Guerrero.

Muchos consideran que este 2026 fue entre aceptable a malo para Colombia, principalmente por lo que se hizo en el Mundial. El elenco nacional llegó hasta los octavos de final del certamen y en esa ronda quedó fuera desde los penales contra Suiza. Tras eso, los ‘cafeteros’ disputaron tres amistosos en la pasada jornada FIFA con un saldo de una victoria, un empate y una derrota.

Con ese panorama, hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta y que seguramente debe tener en cuenta Lorenzo para esos dos juegos contra Chile, pues las fechas tentativas que maneja Conmebol para las Eliminatorias son entre junio y septiembre del 2027. A eso se añade que la Copa América es en 2028, otro objetivo que se tiene en carpeta.

Evaluación y seguimiento a los nuevos jugadores

No es secreto que la Selección Colombia está en recambio generacional y Lorenzo viene usando estos amistosos para probar nuevos futbolistas. Kevin Andrade, Samuel Velásquez, Daniel Arcila, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán, entre otros, son quienes siguen a prueba y con la finalidad de poder ganarse la confianza del técnico.

Con una segunda convocatoria, en la mayoría de los casos, ya el entrenador va a tener un mapeo más claro de quiénes le van a poder servir para los torneos oficiales. Eso sí, puede que algunos pasen a ser alternativas y otros puede que llegue a ganarse un puesto en el equipo titular.

Cerrar el 2026 con triunfo y mantener la racha

En la pasada fecha FIFA, Colombia solo ganó un partido de los tres que jugó, siendo ese contra Perú. Ante Paraguay fue derrota y contra México un empate. Sobre todo en Cali va a ser importante que la ‘tricolor’ pueda ganar, pues la idea de ese juego allí es aportar a las víctimas del terremoto de hace unos meses.

Aparte de eso, el elenco nacional ostenta una racha de más de 10 años sin perder contra Chile en territorio local. La mayoría de esos enfrentamientos fueron en Barranquilla y la idea es seguir con ese invicto, más allá de que sea amistoso. El otro cotejo será en Santiago el 17 de noviembre.

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