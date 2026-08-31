Tatiana Calderón sube al podio en Barbados con Nacent Racing en el Gt Challenge de las Americas

Tatiana Calderón subió al podio en el circuito de Bushy Park, pero problemas mecánicos obligaron a Nascent Racing a retirar el McLaren 720 GT3X.

Tatiana Calderón, piloto colombiana | Claro.

Tatiana Calderón, piloto Claro de la Escudería Telmex, cerró su participación en el GT Challenge de las Américas en el circuito de Bushy Park, Barbados, con un segundo lugar junto a Nascent Racing a bordo del McLaren 720 GT3X, en un fin de semana marcado por las altas temperaturas, intensas batallas en pista y problemas mecánicos que finalmente obligaron al equipo a retirar el auto.

El fin de semana comenzó con buenas sensaciones para el equipo, que mostró un sólido ritmo desde los entrenamientos. Tatiana y su compañero de equipo, Juan Diego Hernández clasificaron en segunda y tercera posición, respectivamente, para las dos válidas disputadas en Barbados, confirmando el potencial competitivo del McLaren.

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Tatiana tomó los mandos en la primera carrera, en la cual las condiciones fueron especialmente exigentes. El intenso calor y la ausencia de aire acondicionado dentro del auto hicieron de la prueba un verdadero desafío físico para la piloto colombiana. Desde la partida, Tatiana se mantuvo en la segunda posición y protagonizó una intensa batalla por el liderato con el Lamborghini del costarricense Gustavo Ortega.

La colombiana llegó a intentar el adelantamiento por la primera posición, pero un contacto entre ambos autos le impidió completar la maniobra y la hizo perder una posición momentáneamente. Poco después, el Lamborghini tuvo que abandonar por una falla mecánica, permitiendo a Tatiana recuperar el segundo lugar y consolidar el podio.

Sin embargo, el McLaren también enfrentaba dificultades. Una falla que impedía a Tatiana realizar correctamente las reducciones de marcha limitó sus posibilidades de luchar por la victoria y le impidió atacar nuevamente por el liderato. El problema se acentuó en la siguiente carrera, cuando su compañero de equipo se vio obligado a abandonar debido a la misma falla, llevando al equipo a retirar definitivamente el auto.

A pesar de no conseguir los resultados que esperaba, el rendimiento mostrado por el McLaren 720 GT3X dejó buenas sensaciones de cara a la próxima cita del campeonato, que se disputará en Puebla, México, donde Nacent Racing espera volver a luchar por las posiciones de privilegio.

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“He disfrutado mucho este fin de semana junto a Nacent Racing. Todo el equipo trabajó muy duro, especialmente para intentar volver a sacar el auto a pista a pesar de la falla mecánica. Ha sido una pena no conseguir el resultado que queríamos, pero me voy satisfecha con este segundo lugar y sé que la victoria está en la puerta. Barbados es un circuito muy técnico y un poco complicado para un coche tan grande como el McLaren. Además, al ser turbo, mantener las revoluciones arriba en un trazado con tan pocas rectas puede convertirse en una desventaja competitiva frente a coches como el Mercedes. Aún así, me divertí mucho con las batallas en pista y vamos por más”, señaló Tatiana Calderon. La piloto colombiana continuará ahora con su temporada junto a la Nascar Brasil el próximo 30 de septiembre en el óvalo de Curvelo.

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