Tatiana Calderón afronta su primer desafío en un ovalo con NASCAR Brasil en Cuiabá

La colombiana regresará este fin de semana a la acción en la NASCAR Brasil Series para disputar una de las competencias más especiales del calendario 2026.

Tatiana Calderón en NASCAR | Claro.

Tatiana Calderón regresará este fin de semana a la acción en la NASCAR Brasil Series para disputar una de las competencias más especiales del calendario 2026. La piloto Claro de la Escudería Telmex competirá por primera vez en óvalo junto al equipo SG28 Racing by PoleMotorsport enel Autódromo Internacional Orlando Moura, en Cuiabá.

Tras un mes de pausa en el campeonato brasileño y luego de firmar su mejor actuación de la temporada en Velocitta, donde consiguió dos podios en la categoría Challenge y su mejor resultado de clasificación, Calderón buscará mantener el impulso positivo en un escenario completamente nuevo.

La cita en Cuiabá marcará además un hito para la NASCAR Brasil Series al disputar su primera carrera nocturna de larga duración, un formato que añadirá un importante componente estratégico. La gestión de los neumáticos, el ritmo de carrera y las decisiones desde el muro serán determinantes para alcanzar un buen resultado en un óvalo de tres curvas que exigirá una rápida adaptación por parte de todos los pilotos.

“Después de un mes fuera de las pistas de Brasil, estoy muy emocionada por volver a competir con mi equipo SG28 Racing by PoleMotorsport. Sin duda será una carrera especial: venimos de nuestra mejor presentación en Velocitta, con dos podios en la categoría Challenge, sexta en la general y mi mejor resultado de clasificación. Esta semana el desafío será muy distinto: nuestro primer óvalo de tres curvas, en Cuiabá, en una carrera nocturna con un formato diferente. Me encantan los nuevos retos y estoy segura de que este va a ser muy interesante. Es un circuito nuevo para mí, como lo han sido todos a lo largo de la temporada, así que tendremos que estar muy atentos al setup del carro y a la estrategia de carrera para ojalá, continuar con el progreso que mostramos en Velocitta. Con muchas ganas de volver a la acción. Gracias a todos nuestros patrocinadores por el apoyo constante. ¡Nos vemos pronto!”, declaró la piloto Claro.

El fin de semana representará una nueva oportunidad para que la colombiana continúe consolidando su proceso de adaptación a la NASCAR Brasil, una categoría caracterizada por carreras muy competitivas y formatos variados, mientras sigue sumando experiencia en disciplinas y circuitos completamente diferentes a lo largo de la temporada.

Con la motivación de los recientes buenos resultados y el respaldo de SG28 Racing by PoleMotorsport, Tatiana afrontará uno de los retos más singulares de su carrera deportiva, buscando seguir luchando por los primeros puestos de la demandante categoría.

Horarios del fin de semana (hora local -1hrs col)

Jueves 30 de julio 8:35 p.m .

. Entrenamiento libre 1

Viernes 31 de julio 5:10 p.m.

Entrenamiento libre 2 – 8:35 p.m.

Clasificación y Carrera Sprint

Sábado 1 de agosto

5:08 p.m. Carrera

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