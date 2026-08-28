¿Qué necesita Pato O’Ward para pelear el subcampeonato de IndyCar?

El mexicano enfrenta una fecha doble decisiva, donde necesita recortar puntos ante Kyle Kirkwood para mantener viva la pelea por el subcampeonato

Pato O’Ward se juega 108 puntos en su lucha por el segundo lugar | Reuters

Álex Palou llega a la Milwaukee Mile 250 con la corona prácticamente en la bolsa, consolidado como el rival a vencer y listo para escribir su nombre con letras de oro como quíntuple campeón de la IndyCar Series de forma anticipada si los números juegan a su favor en esta jornada doble. Sin embargo, la verdadera batalla de orgullo y números se traslada a los puestos que definirán el podio de honor de la temporada, donde el mexicano Patricio O’Ward se juega una de sus cartas más importantes del año.

O’Ward tiene la urgencia de sacudirse el amargo trago de la ronda anterior en Washington DC, donde un descuido y la falta de ritmo le costaron una oportunidad de oro para recortar distancias frente a un inspirado Kyle Kirkwood. El piloto de Andretti Global, impulsado por esa sólida victoria en la capital estadounidense, no solo se afianzó en el subliderato general, sino que se ha convertido en el principal obstáculo para las aspiraciones de O’Ward y de la escudería Arrow McLaren.

Con 250 vueltas por disputar tanto el sábado como el domingo en Milwaukee, el margen de error para ‘Pato’ es inexistente; el óvalo de una milla es implacable y premia la precisión quirúrgica, un terreno ideal para que el mexicano despliegue su agresividad característica en busca de los puntos necesarios para recuperar terreno.

Al tratarse de una fecha doble en Milwaukee, hay un botín máximo de 108 puntos en juego. Pato necesita recortar los 63 puntos de desventaja. Un escenario ideal sería que O’Ward firme un fin de semana perfecto sumando los 108 puntos, obligando a Kirkwood a no cosechar más de 45 puntos entre las dos carreras.

Para mantenerse con vida rumbo a Laguna Seca, al terminar el domingo en Wisconsin, la distancia entre O’Ward y Kirkwood debe ser menor a 54 puntos, el máximo disponible en la última fecha. Por ende, Pato tiene la tarea obligatoria de recortar al menos 10 puntos netos a Kirkwood a lo largo del fin de semana de óvalo si aspira a pelear el subcampeonato en la clausura.

El óvalo de Wisconsin trae memorias sumamente dulces y contrastantes para el piloto de Arrow McLaren, consolidándose como una de sus pistas fuertes. En 2024, ‘Pato’ dio cátedra de manejo en la Carrera 1 al llevarse una espectacular victoria tras arrancar desde la sexta posición y liderar 133 vueltas. En la Carrera 2 del domingo sufrió con el balance y cruzó la meta en el 24º puesto debido a problemas mecánicos. El año pasado en la única carrera, obtuvo un Top 5 fue vital, ya que matemáticamente le aseguró de forma anticipada el subcampeonato de la temporada 2025.

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