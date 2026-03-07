Pato O’Ward, cuarto en Phoenix; Newgarden conquista el segundo óvalo de la IndyCar 2026

El mexicano terminó 4° en el IndyCar de Phoenix 2026. Josef Newgarden ganó la carrera y lidera el campeonato tras superar a Kirkwood en las últimas vueltas

En la emocionante carrera de IndyCar celebrada en Phoenix Raceway el 7 de marzo de 2026, Josef Newgarden del Team Penske se impuso con autoridad al ganar el Good Ranchers 250, marcando su primera victoria de la temporada y la 33ª en su carrera en la NTT INDYCAR SERIES. El piloto mexicano Pato O’Ward, compitiendo para Arrow McLaren en el No. 5 Chevrolet, finalizó en un destacado cuarto lugar, sumando puntos valiosos en este segundo óvalo del calendario. La competencia, llena de estrategia y drama, vio a Newgarden superar a Kyle Kirkwood con solo siete vueltas restantes, terminando con una ventaja de 1.7937 segundos.

La carrera comenzó con David Malukas, ganador del NTT P1 Award, liderando desde la pole position en el No. 12 Verizon Team Penske Chevrolet, seguido de cerca por su compañero Newgarden en un dominio inicial de Penske. Sin embargo, el evento no estuvo exento de incidentes tempranos: en la vuelta 10, Dennis Hauger sufrió un giro y volcadura en la curva 2, activando la primera bandera amarilla. Poco después, en la vuelta 21, un choque entre Alex Palou y Rinus VeeKay dejó al campeón defensor Palou fuera de competencia, con daños en la suspensión, lo que permitió a Newgarden asumir el liderato provisional del campeonato.

A medida que avanzaba la competencia, Christian Rasmussen de Ed Carpenter Racing emergió como un contendiente sorpresa, tomando el liderazgo en la vuelta 107 y manteniéndose al frente durante buena parte de la mitad de la carrera gracias a estrategias de pits agresivas. Otros incidentes incluyeron a Louis Foster golpeando el muro en la vuelta 141, generando otra caución, y problemas mecánicos para Romain Grosjean, cuyo auto no arrancó correctamente al inicio, obligándolo a retirarse temprano a los pits. Estos eventos alteraron el flujo de la carrera, beneficiando a pilotos con neumáticos frescos en las etapas finales.

En el tramo intermedio, Kyle Kirkwood de Andretti Global asumió el comando, demostrando un ritmo consistente en el óvalo de Phoenix. Sin embargo, una caución tardía en la vuelta 206, causada por Will Power chocando contra el muro al salir de la curva 2 debido a un pinchazo en la llanta, cambió el panorama. Power, compañero de Newgarden, comentó: “No sabía que él estaba afuera”, refiriéndose a Rasmussen, quien también sufrió daños en el incidente. Esta interrupción permitió a Newgarden montar neumáticos nuevos y lanzar un ataque decisivo.

Newgarden capitalizó la reanudación en la vuelta 244, superando rápidamente a Malukas a 12 vueltas del final y luego a Kirkwood con siete giros restantes, sellando su victoria y celebrando el 60º aniversario de Team Penske con un doble podio junto a Malukas en tercero. El estadounidense, partiendo desde la segunda posición, demostró maestría en óvalos, logrando su segunda victoria consecutiva en Phoenix desde 2018. Esta actuación lo catapultó al liderato del campeonato con 78 puntos.

Por su parte, Pato O’Ward tuvo una carrera estratégica, liderando tres veces gracias a undercuts en pits y avanzando desde el noveno lugar en el sprint final hasta el cuarto. El mexicano, beneficiado por el abandono de Palou, mostró un fuerte ritmo con neumáticos nuevos, pero se vio estancado detrás de Malukas en las últimas vueltas. Este resultado representa su segundo top 5 de la temporada, acumulando 63 puntos y colocándolo en el cuarto lugar general del campeonato.

Clasificación IndyCar Phoenix 2026

Los resultados oficiales de la carrera destacan a Newgarden en primero, seguido por Kirkwood (segundo, +1.794s), Malukas (tercero, +2.841s), O’Ward (cuarto, +3.932s), y Marcus Armstrong (quinto, +6.482s). Completando el top 10: Alexander Rossi (sexto), Scott Dixon (séptimo), Scott McLaughlin (octavo), Graham Rahal (noveno) y Kyffin Simpson (décimo). Notablemente, Mick Schumacher debutó en óvalos calificando cuarto, pero terminó en el 18º lugar. El abandono de Palou en el 24º puesto lo dejó con 59 puntos, cayendo al quinto lugar en la clasificación general, mientras que Newgarden asume el liderazgo. Para O’Ward, este cuarto lugar es un paso sólido hacia sus aspiraciones de título, manteniendo la presión constante sobre los líderes.



