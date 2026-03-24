Kyle Kirkwood reconoce el fenómeno de Pato O’Ward en la IndyCar

El actual líder del campeonato reconoció que el piloto mexicano suma aficionados a la categoría y se mantiene en la pelea por el título.

Pato O’Ward es alabado por Kyle Kirkwood | IMAGN IMAGES via Reuters

El piloto estadounidense, Kyle Kirkwood, destacó la importancia que tiene Pato O’Ward dentro de la IndyCar y señaló que su presencia ha ayudado a que la categoría conecte con más público en cada fecha del calendario. El piloto de Andretti Global consideró que el mexicano no solo compite por resultados, sino que también aporta al crecimiento del serial fuera de la pista.

En declaraciones a ESPN, el estadounidense explicó que su vínculo con O’Ward viene desde hace años, mucho antes de cruzarse en la lucha por puntos dentro del campeonato. Ambos coincidieron desde niños en el karting, una etapa en la que comenzaron a compartir pista en el sur de Florida.

“Conozco a Pato desde que tenía probablemente 7 u 8 años. Empezamos juntos en el karting en el sur de Florida. De hecho, estuvimos en el mismo equipo por un tiempo”, recordó Kirkwood, al hablar de una relación que nació en categorías formativas y que hoy sigue vigente dentro de la IndyCar.

Kirkwood también habló del momento que vive el piloto regiomontano y lo colocó entre los nombres a seguir en la pelea por el título. Desde su punto de vista, O’Ward ha sostenido un nivel que lo mantiene como un contendiente en la categoría y con margen para meterse de lleno en la disputa por el campeonato.

Pato O’Ward brilla en el inicio del 2026 | DAVID JENSEN / GETTY IMAGES VIA AFP

“Honestamente, la está rompiendo. Pato ha sido un piloto muy, muy bueno. Ha sido uno de los que pelea por campeonatos. Va a estar ahí en la lucha por el título”, afirmó el líder del serial, quien además advirtió que el arranque de temporada del mexicano no debe interpretarse como una señal de distancia respecto a los primeros puestos.

En ese sentido, Kirkwood explicó que O’Ward ha estado cerca de dar el salto en varias carreras y que basta una racha para cambiar el panorama. “Ha estado un poco callado, pero ha estado ahí, tocando la puerta de los podios. Usualmente, cuando un piloto anda así de sigiloso, solo necesita un par de buenas actuaciones para meterse de lleno en la pelea por el campeonato. Siempre lo tenemos en la mira”, expresó.

Más allá de lo que hace al volante, el estadounidense resaltó la forma en que O’Ward ha trabajado su imagen dentro del automovilismo. Para Kirkwood, esa construcción también se refleja en la respuesta del público y en la atención que genera cada vez que la categoría visita una plaza.

“Su personalidad, lo que quiere hacer por el automovilismo en general, lo está construyendo con su marca y todo lo que hace. Es una persona muy trabajadora. Hay una razón por la que tiene tantos seguidores y está despegando: porque pone un gran esfuerzo en construir su marca”, señaló. Después resumió el impacto del mexicano en una frase que, a su juicio, beneficia a toda la serie: “Tenemos muchos más fans en las pistas porque Pato tiene muchos fans. Es bueno para todo el deporte en general”.

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