Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Alianza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Consulta las posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs. Alianza FC por la Liga BetPlay 2026-II y conoce cómo formarían ambos equipos para el partido.

Posibles Alineaciones Deportivo Pasto vs Alianza FC | Claro Sports.

El Deportivo Pasto y Alianza FC se preparan para afrontar un nuevo compromiso en la Liga BetPlay Dimayor, en un partido en el que ambos equipos buscarán sumar puntos importantes para cumplir sus objetivos en el campeonato. De cara al encuentro, las posibles alineaciones cobran protagonismo, pues los entrenadores deberán definir sus apuestas tácticas y elegir a los jugadores que saltarán al terreno de juego como titulares.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría el Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Derik Osede, Nicolás Gil, Hervin Goyes; Franco Leys, Enrique Serje, Jonathan Perlaza, Diego Chavez; Patrick Preciado y Santiago Córdoba. DT: Jonathan Rosero.

Posible alineación de Alianza FC para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Alianza FC: Eduar Esteban; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Kevin Moreno, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Jhair Castillo, Déinner Quiñones; Jesús Muñoz y Cristian Vergara. DT: Flabio Torres.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Pasto vs Alianza por la Liga BetPlay 2026-II?

Los derechos del Fútbol Profesional Colombiano le pertenecen a Win Sports. Este juego a disputarse en la ciudad de Pasto se podrá ver a través del canal Win básico, a su vez en la plataforma de Win Play. Además, en Claro Sports tendrán todos los detalles con un completo minuto a minuto.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pasto

04.10.2026 | Pasto 0-0 Fortaleza.

25.09.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto.

19.09.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas.

14.09.1995 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto .

. 09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín.

Últimos partidos del Alianza

09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas.

19.09.2026 | Alianza 1-4 Independiente Santa Fe.

15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza.

09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza.

03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Álvaro Meléndez.

Asistente 1: Jeferson Ruiz.

Asistente 2: Yohan Peña.

Cuarto árbitro: Jonathan Ortiz.

VAR: Stivenson Celeita.

AVAR: Javier Patiño.

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