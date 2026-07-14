Tatiana Calderón conquista el GT Challenge de las Americas Guyana junto a Nacent Racing

La colombiana, piloto Claro de la Escudería Telmex, sumó un nuevo triunfo a su destacada trayectoria internacional al quedarse con la victoria del GT Challenge Américas en Guyana.

Tatiana Calderón celebrando | GT Challenge de las Américas.

Tatiana Calderón, piloto Claro de la Escudería Telmex, sumó un nuevo triunfo a su destacada trayectoria internacional al quedarse con la victoria del GT Challenge Américas en Guyana, junto a su compañero Juan Diego Hernández y el equipo Nacent Racing, tras un fin de semana marcado por condiciones cambiantes en el complicado circuito de South Dakota.

Lo que comenzó como un reto inesperado terminó convirtiéndose en una demostración del nivel competitivo de la piloto colombiana. Inicialmente, Calderón y Hernández tenían previsto competir con un Lamborghini Huracán Super Trofeo, pero un inconveniente mecánico impidió que el auto pudiera salir a pista. Ante esta situación, el equipo tomó la decisión de ponerlos al volante de un exclusivo McLaren 720S GT3X, un modelo del cual existen apenas 15 unidades en el mundo y el único que actualmente compite en pista.

El cambio representó un desafío adicional. El McLaren, equipado con un motor turbo, partía con ciertas desventajas en el técnico trazado de Guyana. Sin embargo, Tatiana y Juan Diego respondieron de la mejor manera desde el primer momento, logrando la pole position y estableciendo un nuevo récord de vuelta para el trazado, confirmando su rápida adaptación al auto.

La primera carrera, con Tatiana al volante, estuvo marcada por la lluvia desde el inicio. La colombiana defendió el liderato frente a la presión constante del Mercedes AMG GT3 del británico Will Redford, durante la mayor de la competencia. Solo fue superada en las vueltas finales y cruzó la meta en una valiosa segunda posición, que dejó al equipo en una excelente posición para definir la victoria general del evento.

En la segunda válida, Juan Diego Hernández tomó el relevo en una carrera con condiciones igualmente cambiantes. La lluvia regresó poco después de iniciada la carrera, obligando a mostrar muy pronto la bandera roja. Aunque Hernández había perdido momentáneamente el liderato, la neutralización le devolvió la primera posición, mientras que su principal rival, de nuevo el Mercedes de Redford, sufría un inconveniente en los pits. A partir de allí, administró la ventaja hasta recibir la bandera a cuadros en el primer lugar.

La combinación del segundo puesto de Tatiana y la victoria de Hernández permitió a la dupla de Nacent Racing quedarse con el triunfo general del GT Challenge Américas en Guyana, coronando un fin de semana en el que la capacidad de adaptación y la calidad de ambos pilotos marcaron la diferencia. Para Tatiana, el resultado representa una nueva muestra de su versatilidad y competitividad, al imponerse en circunstancias poco habituales y sacando el máximo provecho de un vehículo que conoció prácticamente sobre la marcha.

“A veces, las mejores historias llegan cuando los planes cambian. Lo que parecía un fin de semana complicado terminó con una victoria inolvidable. Gracias a Nacent Racing, a Juan Diego Hernández y a todos los que hicieron posible este resultado. Adaptarnos rápidamente al McLaren 720 GT3X, lograr la pole, el récord de pista y finalmente la victoria fue una enorme satisfacción”, declaró la piloto colombiana.

Con este triunfo, la piloto Claro continúa consolidándose como una de las referentes latinoamericanas del automovilismo internacional, demostrando una vez más que su experiencia, velocidad y capacidad para rendir bajo presión le permiten competir al más alto nivel.

La próxima participación de Tatiana será en la NASCAR Brasil programada para el 1 y 2 de agosto, donde buscará continuar con esta línea ascendente y seguir luchando por posiciones de podio.

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