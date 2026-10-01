Verstappen enfrentará a Valentino Rossi en GT3 durante la final de Portimao

El neerlandés correrá en el GT3 de Portimao, donde compartirá pista con la leyenda italiana en la final del GT World Challenge Europe 2026

El tetracampeón de F1 vuelve a la categoría GT | Reuters

Max Verstappen volverá a competir fuera de la Fórmula 1 durante la temporada 2026. El piloto neerlandés confirmó su participación en la última fecha del GT World Challenge Europe en Portimão, Portugal, donde compartirá la parrilla por primera vez con Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo de motociclismo y actual piloto de BMW en competencias de GT.

La carrera se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre en el Algarve International Circuit, dentro de la Endurance Cup del GT World Challenge Europe. Verstappen manejará el Mercedes-AMG GT3 número 3 de Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, auto inscrito por 2 Seas Motorsport.

La aparición del cuatro veces campeón de Fórmula 1 colocará en una misma competencia a dos pilotos que construyeron sus carreras en categorías distintas. Verstappen y Rossi competirán dentro de la categoría Pro, aunque en autos y equipos diferentes: el neerlandés estará con Mercedes-AMG y el italiano forma parte de Team WRT con BMW.

¿Cuándo será la carrera entre Max Verstappen y Valentino Rossi?

La fecha de Portimão está programada del viernes 16 al domingo 18 de octubre, aunque la carrera principal aparece en el programa oficial para el sábado 17. Será una prueba de tres horas que cerrará la temporada del GT World Challenge Europe y reunirá alrededor de 60 autos de diferentes fabricantes.

Verstappen compartirá el Mercedes-AMG con Chris Lulham y Ben Barnicoat. La organización confirmó a Barnicoat como el tercer integrante de la alineación, después de que el calendario obligara al equipo del neerlandés a modificar sus planes para esta fecha.

El cambio se produjo porque Jules Gounon y Daniel Juncadella, pilotos habituales del proyecto de Verstappen Racing, tendrán otros compromisos durante ese fin de semana. Ambos estarán vinculados a las 6 Horas de Barcelona del Campeonato Mundial de Resistencia, situación que abrió un espacio para que Verstappen tomara uno de los lugares en Portimão.

Para Rossi, en cambio, la prueba forma parte de su programa regular de 2026. El italiano conduce el BMW M4 GT3 EVO número 46 de Team WRT y disputa tanto la Sprint Cup como la Endurance Cup. En las carreras de resistencia comparte el auto con Max Hesse y Dan Harper.

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Verstappen tendrá siete fines de semana consecutivos de carreras

La incursión en GT3 ampliará un periodo con poca pausa para Verstappen. El neerlandés afrontará siete fines de semana consecutivos con actividad entre el Gran Premio de Azerbaiyán y el Gran Premio de Brasil, al combinar su calendario de Fórmula 1 con la presentación de Portimão.

Después de Azerbaiyán, su agenda incluye las fechas de Fórmula 1 en Baréin, Singapur, Estados Unidos, Ciudad de México y Brasil, además de la carrera del GT World Challenge Europe en Portugal. El evento de Portimão ocupará el fin de semana situado entre Singapur y el Gran Premio de Estados Unidos.

La carrera también representará la primera participación de Verstappen en el GT World Challenge Europe organizado por SRO. Su experiencia previa en este tipo de autos se concentró principalmente en Nürburgring, donde participó en las 24 Horas en mayo de 2026. Una falla mecánica en la parte final de aquella prueba afectó sus opciones de resultado.

El cruce con Rossi añadirá otro elemento a la última fecha del campeonato. Por primera vez, Max Verstappen y Valentino Rossi aparecerán en la misma parrilla en una competencia oficial, con el piloto de Red Bull al volante de un Mercedes-AMG GT3 y el italiano en el BMW de Team WRT. Portimão será así el punto de encuentro entre dos carreras desarrolladas en disciplinas distintas del automovilismo y el motociclismo.